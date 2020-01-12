綠議員「謝謝台灣歸還韓市長」：接下來就是高雄人的事了

▲民進黨議員簡煥宗。（圖／翻攝自Facebook／煥然一新 簡煥宗，下同）

記者康心禹／綜合報導

2020大選11日落幕，國民黨候選人韓國瑜只有552萬票，慘輸以817萬票連任的蔡英文。此外，高雄市立委選戰民進黨提名候選人「八仙過海」8人全上，輔選的民進黨議員簡煥宗表示，「謝謝全台灣將高雄市長還給了我們，接下來就是高雄人的事了」，高雄人要向全台灣宣示，罷免韓國瑜「Yes,I do!」。

此次總統大選蔡英文在高雄得票數109.7萬票，多於韓國瑜的48萬多票，創下歷史新高。對此民進黨議員簡煥宗表示，此次大選的結果不是民進黨的勝利，是台灣人民的勝利，台灣人用選票告訴全世界台灣人民在乎主權，展現捍衛民主的決心。

▲簡煥宗感謝全台選民「將高雄市長還給市民」。

簡煥宗還表示，此次大選也是高雄人的勝利，高雄市民對拋下市政、不顧民意的韓市長，投下「不信任票」，用選票展現民意的反撲，高雄市民進黨立委成功「八仙過海」。

簡煥宗還說，謝謝全台灣將高雄市長還給了他們，接下來就是高雄人的事了，面對市長上任不到半年就拋棄市民，被動參選總統，又藐視人民發出的怒吼，指稱罷韓大遊行上的布條是「民主的遮羞布」，污辱自己的高雄市民，高雄人要向全台灣宣示，罷免韓國瑜「Yes,I do!」。

最後簡煥宗感性的再次感謝高雄市民，「我們一起守住這座民主聖地，更守住台灣這座民主堡壘」、「志氣是恁共阮號的名，阮是驕傲的台灣囡仔」。