　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟919字勝選感言3承諾：繼續監督　「半年前99％選民不認識我」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

陳柏惟凌晨發表919字勝選感言。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

▲陳柏惟邀請顏寬恒一起研究如何讓台中市第二選區走向更好的未來。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市第二選區立委由政壇新秀台灣基進的陳柏惟勝選，打敗來自政治世家的對手顏寬恒，一度還被網友封為「海線神話」。對此，陳柏惟12日凌晨1時許在臉書PO出一篇919字的勝選感言文章，坦言半年前剛來到這個選區，有99％的選民不認識自己，還有0.5％的選民以為他是落跑的高雄市議員，這次能夠成功當選，要感謝的人實在是太多了，「各位台中的選民，請你們繼續監督我。」

陳柏惟在文章一開頭就先感謝所有支持者，「謝謝你們，你們做到了」，半年前來到台中力拚第二選區立委，99％的選民不認識自己，0.5％的選民以為是落跑的高雄市議員，0.5％的選民喜歡看他在政論節目上用台語罵人，經過半年努力，有超過50％選擇把票投給他，「半年的選戰，我們做得還不夠多，然而，你們願意信任一個高雄來的囡仔，願意投下寶貴的一票，送我進立法院。」

陳柏惟表示，選民期望的不是他個人而已，還有不希望台灣民主被外來勢力派壞、不希望地方未來被單一勢力壟斷，大家要的是公平正義、經濟發展、環境保護、國防安全以及國家尊嚴，這些都是他一個人做不到的，所以需要大家一起來進行，「我邀請大家，在選後，不要放棄關心政治，不要覺得民主只是每兩年出來投了一次票。請你們和我一起，繼續緊盯在立法院守護台灣的各個法案進度。」

▲▼顏寬恒（圖／民眾提供）

▲顏寬恒在父親顏清標的陪同下宣布敗選。（圖／民眾提供）

陳柏惟也提出3個承諾，包含選民服務處會為所有認同台灣的人敞開、提供線上議題反映以及國會議案進度透明資訊、做為忠誠在野黨努力監督執政黨。他接著向對手顏寬恒致意，表明日後還有許多事情要向顏請益，期望兩人可以一起研究如何讓台中市第二選區變得更好。

「我希望，未來我們或許立場不同，但能一起推動更多造福台灣的政策和法案。」陳柏惟也請選民繼續監督自己，「明天開始，我們要開始工作，每天要讓台灣進步一點點，4年以後，希望我們能問心無愧。大家都可以告訴自己的子孫，『我們曾經一起在這裡努力，留給你們一個更好的台灣。』3Q！」

ET快訊
醫師作家早預言「國瑜敦義聯手滅藍軍」　藍粉醒：別再拱韓選主席
BBC「超刺激提問」台灣新票王蔡英文　女翻譯愣2秒開啟官方模
現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　黃國昌也掰
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

一張圖看懂「立院新生態」！國民黨剩38席　再當年輕人絕緣體…注定泡沫化

電影後製成立委「掃街就被笑」！陳柏惟扳倒台中海線…深夜感性直播：給我一點時間

打敗大鯨魚！立委「爆冷3星」寫新紀錄　陳柏惟破「海線神話」最驚奇

空降海線4個月擊敗顏寬恒！　3Q哥陳柏惟淚謝：民主已經發芽

影／上萬留言洗版！陳柏惟當選網嗨爆「媽祖顯靈」…開直播烙台語：凍蒜啦

影／顏清標落寞陪兒出面「一句話都沒說」　顏寬恒敗選：概括承受沒有怨言

韓國瑜高雄剩61萬人相挺…「1年流失28萬票」　民進黨議員：給落跑市長的教訓

台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零

2020北中黑馬賴品妤、陳柏惟「奇襲成功」！　本次最大驚奇：新時代真的來了

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

營養師告訴你大賣場有何減脂食果汁要忌口！冬粉、豆漿是好選擇

韓國瑜高雄剩61萬人相挺…「1年流失28萬票」　民進黨議員：給落跑市長的教訓

台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零

2020北中黑馬賴品妤、陳柏惟「奇襲成功」！　本次最大驚奇：新時代真的來了

賴品妤崩潰！還沒當選就被爆雷　「靠X」澄清後辣送辣根

三殺將成真！陳芳明直言：韓國瑜「中途烙跑」勢必面臨罷免

陳柏惟919字勝選感言3承諾：繼續監督　「半年前99％選民不認識我」

「韓國瑜最有票房」　他4點分析國民黨未來：罷免案得選要不要全力保韓

黃國昌無緣續任立委　時力提前備戰2022年台北市長

時力退居國會第四大黨　徐永明打「亡昌感」保不住黃國昌

蔡賴配在台南市狂吸78.6萬票　「得票率67.38％」全台最高

韓國瑜高雄剩61萬人相挺…「1年流失28萬票」　民進黨議員：給落跑市長的教訓

台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零

2020北中黑馬賴品妤、陳柏惟「奇襲成功」！　本次最大驚奇：新時代真的來了

舒華自認韓文不難　神童吐槽：但聽的人很困難！粉絲氣炸要求道歉

賴品妤崩潰！還沒當選就被爆雷　「靠X」澄清後辣送辣根

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」　心疼韓粉哭暈：不是你們的錯

2020大勢髮型推薦！鬆軟雲朵捲、氣質水波捲　滿滿軟萌女人的浪漫氣息

三殺將成真！陳芳明直言：韓國瑜「中途烙跑」勢必面臨罷免

陳柏惟919字勝選感言3承諾：繼續監督　「半年前99％選民不認識我」

「韓國瑜最有票房」　他4點分析國民黨未來：罷免案得選要不要全力保韓

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

更多熱門

相關新聞

「罷免案得選要不要全力保韓」　他4點分析國民黨未來

「罷免案得選要不要全力保韓」　他4點分析國民黨未來

國民黨在2020總統暨立委選舉大敗，黨主席吳敦義宣布請辭。對此，分析師黃瑞祥提出4點看法，認為接下來的路線之爭勢必會圍繞著韓國瑜，「KMT幾乎是在沒太多時間考慮的情況下，就得選擇要不要全力保韓」；國民黨未來是否能擺脫守舊的態度，拿出比民進黨更具遠瞻性的政策以及執行力，才是真正是否能重回其擅場、站穩保守主義的關鍵。

賴品妤、陳柏惟奇襲成功　前男友發文狂讚

賴品妤、陳柏惟奇襲成功　前男友發文狂讚

前AIT主席：一國兩制大門已關上

前AIT主席：一國兩制大門已關上

英、法國會友台小組祝賀蔡英文連任

英、法國會友台小組祝賀蔡英文連任

洪慈庸連任失敗　老公深夜25字告白

洪慈庸連任失敗　老公深夜25字告白

關鍵字：

2020大選陳柏惟嚴寬恒

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

蔡英文拿817萬票連任！雞排妹爽翻「解放私照」

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面