陳柏惟919字勝選感言3承諾：繼續監督　「半年前99％選民不認識我」

▲陳柏惟邀請顏寬恒一起研究如何讓台中市第二選區走向更好的未來。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市第二選區立委由政壇新秀台灣基進的陳柏惟勝選，打敗來自政治世家的對手顏寬恒，一度還被網友封為「海線神話」。對此，陳柏惟12日凌晨1時許在臉書PO出一篇919字的勝選感言文章，坦言半年前剛來到這個選區，有99％的選民不認識自己，還有0.5％的選民以為他是落跑的高雄市議員，這次能夠成功當選，要感謝的人實在是太多了，「各位台中的選民，請你們繼續監督我。」

陳柏惟在文章一開頭就先感謝所有支持者，「謝謝你們，你們做到了」，半年前來到台中力拚第二選區立委，99％的選民不認識自己，0.5％的選民以為是落跑的高雄市議員，0.5％的選民喜歡看他在政論節目上用台語罵人，經過半年努力，有超過50％選擇把票投給他，「半年的選戰，我們做得還不夠多，然而，你們願意信任一個高雄來的囡仔，願意投下寶貴的一票，送我進立法院。」

陳柏惟表示，選民期望的不是他個人而已，還有不希望台灣民主被外來勢力派壞、不希望地方未來被單一勢力壟斷，大家要的是公平正義、經濟發展、環境保護、國防安全以及國家尊嚴，這些都是他一個人做不到的，所以需要大家一起來進行，「我邀請大家，在選後，不要放棄關心政治，不要覺得民主只是每兩年出來投了一次票。請你們和我一起，繼續緊盯在立法院守護台灣的各個法案進度。」

▲顏寬恒在父親顏清標的陪同下宣布敗選。（圖／民眾提供）

陳柏惟也提出3個承諾，包含選民服務處會為所有認同台灣的人敞開、提供線上議題反映以及國會議案進度透明資訊、做為忠誠在野黨努力監督執政黨。他接著向對手顏寬恒致意，表明日後還有許多事情要向顏請益，期望兩人可以一起研究如何讓台中市第二選區變得更好。

「我希望，未來我們或許立場不同，但能一起推動更多造福台灣的政策和法案。」陳柏惟也請選民繼續監督自己，「明天開始，我們要開始工作，每天要讓台灣進步一點點，4年以後，希望我們能問心無愧。大家都可以告訴自己的子孫，『我們曾經一起在這裡努力，留給你們一個更好的台灣。』3Q！」