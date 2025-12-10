黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

▲國會助理連署聲明表單。（圖／立法院國會助理工會提供）



國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋。而目前部分藍委力挺、綠委反對的狀況下，白營態度成為關鍵。民眾黨主席黃國昌日前強調，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間。然而，卻有白營助理連署後，遭「自家老闆」當眾飆罵。據《知新聞》報導，還有白營助理爆料，遭到黨團下令禁止連署。對於傳聞，黨團主任陳智菡則澄清，黨團同仁有收到連署信，大家各自充分討論、黨團也尊重助理個人簽署意願。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每年多780萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團昨召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

對於陳玉珍提案，民進黨團已經定調反對到底，而提案的藍營，一度傳出因助理反彈極大而態度鬆動，但最終仍堅持該提案，據了解，數位藍委仍堅持認為該提案是「進步法案」，得知助理連署反對後大發雷霆，要求助理撤簽；也有助理不滿反應，「你說遇到好老闆就不會有這個問題，但是我不一定每次都遇到好老闆啊！」但仍迫於壓力撤簽。

該連署由發起人及幾位在野黨辦公室助理一一到各辦公室送交，目前已獲超過250人連署，不少藍白辦公室助理都是趁老闆不在時火速簽名，國會助理們對此案的反彈也成「跨黨派共識」。然而，在藍營力挺、綠營反對情況下，民眾黨立委態度將成為關鍵票數。

民眾黨主席黃國昌日前表示，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間，委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

然而，據了解，白營辦公室對連署書態度分成三派，有一派收下後選擇擱置、至少2間委員辦公室簽名支持，另外有一間辦公室拒簽，還有一名白委，在得知助理連署後大為光火，認為助理「自作主張」、當眾飆罵，並立刻要求撤簽、不再參與此事。也有白營助理透露，黨團以今天要討論「自提版本」為理由，要求助理不要連署。

對於部分立委大發雷霆，立法院助理工會副理事長田飛生受訪時表示，立委應尊重助理的連署權利，助理只是想對與其相關的工作權益保障表達立場，這都沒有造成立委權益的損害，希望各位立委尊重助理工會連署行動，大部分助理還是認同連署，因此確實攸關助理制度的變革，撤簽是有，但不多。至於是哪些立委？他則說不便透露，需保護參與連署的助理與工會幹部。

據《知新聞》報導，也有白營助理透露，有白委表面上說支持勞權，私下卻飆罵簽連署助理，認為自作主張，為何要當出頭鳥，甚至有助理被迫撤簽，但他質疑「你們委員最後表決投下同意票，對我們來講可能就是認了，但大家也看清楚這一切，身為幕僚，這是我們的權益當然想要簽，不准簽還要撤簽，那你們不就是最佳慣老闆？」