阻三殺！韓國瑜周一回高雄上班曝「三大工作」　李四川：盼中央別再卡韓

▲韓國瑜牽著夫人李佳芬的手，鞠躬向選民致謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜大輸總統蔡英文多達264萬票，他表示，周一將回到高雄市政府上班，「我要繼續執行我肩膀上的責任。」對此，藍營人士表示，韓必須力阻被罷免「三殺」；高雄市副市長李四川說，市長要比以前更努力市政，也希望中央不再卡韓。

總統蔡英文以817萬231票奪下中華民國民選總統最高票，以264萬多票之差，大勝對手韓國瑜的552萬2119票；且民進黨在立法院拿下61個席次，再次獨立過半，繼續完全執政。

韓國瑜發表敗選感言指出，「既然人民已經做出決定，我身為參選人，一定服從選舉結果，是我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。未來蔡英文獲得人民授權執政，希望可以為台灣開創安居樂業、人民幸福快樂的好日子！」

▼韓國瑜請假敗選後，周一將回到市府上班。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜說，「星期一我會繼續回到市政府上班，農曆年要到了，必須要抓緊高雄市的治安工作、物價的工作還有各個觀光風景區的環境工作等等，我要繼續去執行我肩膀上的責任。在這裡再一次感謝所有愛護我的好朋友們，讓我們一起來為台灣加油，為中華民國加油，祝福大家，再次感謝、謝謝。」

而韓國瑜即將面臨罷免案，《聯合報》報導，藍營人士表示，韓得回防高雄力阻遭「三殺」。李四川指出，市長要更努力市政，也希望中央別再卡韓。對於國民黨大敗，一名輔選大將則說，黨未來應更重視年輕人在想什麼。

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