政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨中央下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團「鄭麗文不介入」

▲▼國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人連署推動「助理費除罪化」修法，計畫將公費助理經費改為直接撥給立委統籌使用，並允許「免檢據核銷」，引發立院助理工會強烈反彈。傳出這項修法背後是國民黨秘書長李乾龍與藍委見面時下達的指令，且國民黨主席鄭麗文在李乾龍下軍令前，對修法內容都做過了解。國民黨文傳會主委吳宗憲今（10日）受訪否認相關傳聞，強調黨中央從頭到尾就沒有下令黨團要求做什麼事情，而且鄭麗文也不會介入此事。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，修正內容是未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每月多一筆40多萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。但國會助理群起抗議，更找上立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團雖召開幹部會議討論，但仍未決定撤案或是否暫緩。

這次陳玉珍選在此時間點提出高度且極具爭議的相關修法，據了解是源於國民黨立院黨團與黨副主席兼秘書長李乾龍11月底在台北喜來登飯店的餐敘，正是黨團總召傅崐萁在會中拿出相關提案，要求黨團成員連署，還明確表示由陳玉珍做主提案人，因為「金門選區最穩」不怕反彈聲音，於是此次主導提案的傅本人沒有連署，反倒由陳玉珍出面扛砲火。

對此吳宗憲則駁斥，過去黨中央如果有要求黨籍立委必須推動什麼議案，如果未依命令執行，就會有黨紀處分的問題，但這次完全沒有聽說這件事。

吳宗憲還強調，國民黨中央完全尊重立院黨團自主運作，黨主席也不會介入此事，並沒有如外界謠傳，黨中央逼迫黨籍立委做什麼事情。

國民黨李乾龍助理費陳玉珍吳宗憲鄭麗文傅崐萁

