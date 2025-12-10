　
社會焦點

桃園觀音水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日上午廠內施作水泥桶槽更新工程時，一輛水泥車正準備進廠載貨時，水泥桶槽突然崩塌，廠區瞬間煙霧瀰漫，正在作業工人立即倉皇逃出，所幸現場無人員傷亡受困；由於大園警方與消防局都未接獲通報，並未到場處理，由業者自行處理。業者已通報勞檢處調查處理，勞檢處今日下午派員到現場實施安全輔導檢查，了解事發原因。

▲桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日上午廠內施作水泥桶槽更新工程時，水泥桶槽突然崩塌。（圖／民眾提供）

▲桃園市觀音區一家水泥預拌廠施作水泥桶槽更新工程時，水泥桶槽突然崩塌。（圖／民眾提供）

據指出，昨天上午8時許，觀音區一家水泥預拌廠突然發生水泥桶槽崩塌，現場瞬間塵土飛揚，幾名工人倉皇由廠區內跑出來，正欲進廠載貨的水泥車當場被擋住，禁止進入廠區內，現場目擊工人都被這一幕嚇壞了。

▲桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日上午廠內施作水泥桶槽更新工程時，水泥桶槽突然崩塌，瞬間整廠到處飛灰。（圖／民眾提供）

▲水泥桶槽突然崩塌，瞬間整廠到處飛灰。（圖／民眾提供）

意外發生時，包括大園警分局、觀音消防分隊都表示未接獲報案通知，應是該無人受傷，由廠房自行處理。

▲桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日上午廠內施作水泥桶槽更新工程時，水泥桶槽突然崩塌，工人倉皇跑出來。（圖／民眾提供）

▲工人倉皇跑出來。（圖／民眾提供）

市府勞檢處表示，昨天經接獲業者通報到場調查，該廠因施作水泥桶槽更新工程，因桶槽的疑似支撐腳座太早拆除，可能導致突然倒塌，桶槽內裝設的是飛灰，現場都是公司勞工在作業，未有承攬商，並無人員傷亡。

▲桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日，水泥桶槽突然崩塌，瞬間整座廠區一片狼藉。（圖／民眾提供）

▲水泥桶槽突然崩塌，瞬間整座廠區一片狼藉。（圖／民眾提供）

▲桃園市勞檢處人員今天前往觀音區水泥預拌廠稽查。（圖／市府勞檢處提供）

▲桃園市勞檢處人員今天前往觀音區水泥預拌廠稽查。（圖／市府勞檢處提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

水泥預拌廠桶槽崩塌桃園觀音

