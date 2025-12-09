　
政治

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

▲網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭搜出個資。（圖／翻攝自Facebook／不禮貌鄉民團）

▲網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭搜出個資是名大學教授。（圖／翻攝自Facebook／不禮貌鄉民團）

記者郭運興／台北報導

今（9日）一位網友在Threads發文表示，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚。媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望記起教訓挺住，高雄人支持你。未料，遭國民黨立委徐巧芯留言打臉，自己正準備論文「研究計畫」而已，哪來抄襲可能，造謠沒下限，徐也貼出學校官網該網友公開的照片、姓名、信箱等個資表示，明X大學企管系丁老師，法院見。稍早該網友已刪文並表示，筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉。

一位網友於社群平台Threads發文表示，回頭看高弘安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚。媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望記起教訓挺住，高雄人支持你。

徐巧芯則直接回應該篇貼文，她表示，自己正在準備論文「研究計畫」而已，哪來的抄襲可能，簡直莫名其妙，造謠沒下限，這種人還當教授。

徐巧芯也貼出學校官網該網友公開的照片、姓名、信箱等個資表示，明X大學企管系丁老師，法院見，自己下午本來就要去提告，順便一起喔。

粉專不禮貌鄉民團也表示，笑死，造謠被當事人抓包，徐巧芯論文根本還沒完成，還在擬研究計畫中，哪來的抄襲案？

稍早，該網友已刪除造謠貼文，網友則詢問「你今天早上發的假消息怎麽刪了？徐巧芯已經截圖要告你了」，該網友則表示，筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉。

▼網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭打臉後刪文道歉。（圖／翻攝自Threads）

▲▼網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭打臉後刪文道歉。（圖／翻攝自Threads）

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

