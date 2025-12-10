「目前無鄭習會規畫！」　國民黨發律師函要求媒體下架報導

▲國民黨文傳會主委吳宗憲表示，昨已發律師函給自由時報，要求將報導下架。。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平可能於明年農曆年前後舉行「鄭習會」，北京要求鄭麗文提供「三張門票」。鄭麗文今（10日）主持國民黨中常會時痛批，《自由時報》的報導整篇全部瞎編，已正式發出律師函，要求澄清，並保留法律追訴權。黨文傳會主委、立委吳宗憲會後也表示，國民黨已經有請律師發函給《自由時報》，要求把此篇報導下架，「媒體企業有社會責任，不該用假新聞造成社會不安」。

吳宗憲下午在中常會後受訪表示，關於自由時報「鄭習會」相關報導完全不實，且報導前沒有盡到查證義務，國民黨感到非常遺憾，昨天已請律師事務所發律師函給自由時報，要求將報導下架，期待各家媒體在報導前能向國民黨求證，不要讓錯誤的訊息到處流傳，讓側翼造謠、攻擊對手，以達到其政治目的。

被問到「鄭習會」是否確定在明年農曆年前會成行？吳宗憲則說，目前完全沒有這樣的規畫，且國民黨歷任的主席，從來沒有一位主席拿任何一個條件去交換任何事情。

根據律師函內容指出，為維護國民黨名譽，黨要求自由時報在12月12日前撤下相關報導與網頁連結，否則將立即採取一切必要的法律行動。