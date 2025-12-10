鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國台辦、國民黨主席鄭麗文今（10日）痛批媒體編故事、造謠。對此，民進黨回應，國民黨、中共國台辦，兩邊似乎約好了一樣，很有默契，異口同聲把矛頭對準民進黨，卻沒有對報導內容做出說明。鄭麗文只要親自出來說明，疑問就會消除，反之，若都說不清楚，看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，如果嘴巴上說沒有，身體卻很誠實，做的都是一樣的事情，其實就是欺騙台灣社會。

有媒體報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。國民黨則痛批「門票說」是惡意捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮。鄭麗文、國台辦今一同否認該說法。

吳崢表示，確實也是現在看到的現象，日前有媒體報導說，中方對鄭麗文提出要求，包含要國民黨在立法院杯葛強化國防的預算、阻擋強化台灣國家安全的修法，同時要刪除國民黨內對中國不友善的論述，這樣的消息出來後，鄭麗文不澄清、不跟社會說明立場，反而把矛頭對準民進黨，說民進黨在編故事。

對於鄭麗文、國台辦說法，吳崢指出，今天看到中國國台辦，也在攻擊說民進黨無中生有，這是非常奇怪的事情是，不論是中國國民黨、中共國台辦，兩邊似乎約好了一樣，很有默契，異口同聲把矛頭對準民進黨，做政治上的攻擊，但卻都沒有對這報導內容去做出說明。

吳崢強調，鄭麗文也沒有向台灣社會交代，到底是支持強化國防預算，還是認為要杯葛國防預算？國台辦的部分，也沒有回應是否有對國民黨做出要求。還是回到事情的本質，鄭麗文包含國民黨，事後的官方回應也強調，他們願意為了兩岸和平去跟中國方面溝通。

吳崢質疑，可是溝通的前提建立在，兩邊的意見、立場有所不同的時候，要對話、要互相理解，國民黨說要溝通，但是到現在為止，也看不到國民黨跟中共之間，立場上有什麼不一致，如果兩邊講的話完全一模一樣，其實也沒有溝通的必要，如果未來有所謂的鄭習會，也就變成贊聲、取暖了，這是國民黨要的嗎？

吳崢表示，當國台辦今天再次抨擊台灣，說「以武謀獨」，反對台灣強化自己的國防。鄭麗文至今也不回應，到底要在立法院支持還是反對國防特別預算。日前媒體報導也提到，中方要求國民黨刪除黨章裡面的反共條款，鄭麗文也不敢出來跟社會說明態度，黨章是會留下來？還是配合中共要求拿掉？也沒有回。

吳崢強調，鄭麗文領導的國民黨到底對中共是什麼態度，是完全的配合，還是有一些底線要守住？這是台灣人民會有的疑問。面對這樣的疑問，鄭麗文只要親自出來說明，向台灣社會大眾明白交代，疑問就會消除，反之，若都說不清楚，看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，也不能怪人民會有一些疑問。

對於鄭麗文說法，吳崢表示，國民黨嘴巴上說絕對沒有配合中國要求，但身體上在立法院做的，就是不讓強化國防特別預算條例付委審查，杯葛國防預算。如果嘴巴上說沒有，身體卻很誠實，做的都是一模一樣的事情，其實就是說謊、欺騙台灣社會，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

