賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！引網嚇壞...急補1句後又刪文

▲賴瑞隆突PO文「想念陳菊」，黑白照嚇壞網友。（翻攝自賴瑞隆臉書）

急補8字後貼文消失了？民進黨立委賴瑞隆在世界人權日發文紀念美麗島事件，卻因貼上陳菊黑白照並寫下「想念陳菊」引發巨大誤會，不少民眾驚問「花媽怎麼了？」該貼文隨後匆忙修改，但最終仍從粉專消失。

今（12月10日）是世界人權日，同時也是美麗島事件46週年。賴瑞隆上午在臉書發文，引用陳菊過去的話：「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，並在開頭寫上「想念陳菊」，搭配一張陳菊年輕時期的黑白照片。

貼文一出，許多網友被嚇到，湧入留言詢問：「花媽怎麼了？」「為什麼用她黑白照？」引發一陣錯愕。

大約12分鐘後，賴瑞隆團隊似乎發現外界誤會，在同一句「想念陳菊」後加上「願她早日復健完成」8個字，試圖澄清貼文用意。然而該篇貼文過沒多就後卻已完全從粉專刪除。

現年75歲的陳菊去年（2024）因感冒至醫院檢查時，意外發現右腎有腫瘤，手術後又在出院前出現左側腦血管阻塞。她隨後長期進行復健，目前以請假方式處理監察院長職務，並自行放棄每月36萬元薪資，將款項繳回國庫。

陳菊是台灣民主運動的重要象徵。1979年美麗島事件中，她因被指控涉入「叛亂罪」遭逮捕，最重可能面臨死刑，當時甚至寫下《給台灣人民的遺書》。其後在國際關注壓力下改判有期徒刑，服刑6年多獲釋。

之後她參與創建民進黨，曾任高雄市長、總統府祕書長，目前則是監察院長與國家人權委員會主任委員。



