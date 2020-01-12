蔡英文連任創紀錄　《新華社》大力批評：台灣選舉有暗黑力量操控

▲蔡英文獲817萬選民支持。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣總統蔡英文再次連任勝選，更奪得民選總統以來最高的817萬票。中國官媒《新華社》則在11日晚間的一篇社論中大力批評蔡英文以及民進黨，更指出台灣這場選舉「受到外部暗黑力量的操控」。

《新華社》報導中大肆批評，台灣地區實行西式民主選舉，若憑執政表現的優勢贏得選戰，自無可厚非，「但蔡英文和民進黨施政乏善可陳，政策荒腔走板，令社會撕裂、民生凋敝、民主倒退，引發爭議不斷、民怨不息。」

文中還指，蔡贏得選舉靠的是瘋狂撒錢、打壓對手，以及鼓吹大陸「威脅」。其他決定的因素還有藍營的內耗自損，更可以看到西方外部政治勢力公然介入臺灣選舉，美方不斷加大打「臺灣牌」力度，蔡英文當局積極配合，挾洋自重「包括借香港局勢煽風點火，誤導台灣民眾。顯然，這場台灣地區內部的選舉很大程度上受到外部暗黑力量的操控。」

新華社指，兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變，兩岸實力對比日益懸殊，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，無論遏制台獨分裂，還是造福台灣同胞，「政策工具箱」儲備充足。



文章最後提到，本著對國家、民族和人民的責任擔當，大陸方面勢將以高度的戰略自信和戰略定力繼續引領兩岸關係走向，以堅定的決心和充分的能力維護國家主權領土完整、維護台海地區局勢穩定、維護兩岸同胞利益福祉。