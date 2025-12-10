戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

▲苗博雅稱戰爭仍要上班上課，引起討論。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，遭到大批網友批評。對此，作家朱宥勳今（10日）針對「戰爭為何還要上班上課」的7大常見問題解答，他表示，戰爭是巨大的災難，日常開支水電房租不會自動免費，所以還是需要薪水，如果行業是國家所需，那不想上班也會被抓回去上班，否則會被法律重罰，退一萬步說，台灣真的被中共佔領了，那不好意思，你還是要上班上課。



朱宥勳以關於「戰爭期間為什麼還要上班上課」的FAQ為題發文，他先是回應，第一「為什麼我還要上班上課」？戰爭是巨大的災難，不是巨大的禮物，日常開支水電房租不會自動免費，所以還是需要薪水，你是不是搞錯戰爭的基本性質了？

朱宥勳指出，第二「戰爭期間還出門上班上課，會不會被轟炸」？有可能。所以有種東西叫做空襲警報，如果要被炸了，就乖乖去躲。請聽從政府指示，屆時會有人告訴你何時何地要停班停課。

朱宥勳指出，第三「為什麼政府不乾脆全面停班停課」？因為戰爭是比颱風、地震等天災「還難預測何時會結束」的事態，颱風地震就是挺過災害期間即可，所以可以直接停班停課，戰爭是需要大量資源來對抗的。承平時期都不可能免費供吃住了，戰爭期間更不可能。

朱宥勳表示，第四「那我堅持不去上班會怎樣」？看行業別。如果行業不是國防、民生等等會影響戰備的行業，那就是沒薪水而已，有存款挺得下去（並且挺得過通膨）就無所謂。但如果行業是國家所需，那就抱歉了，戰爭必然戒嚴，戒嚴就沒那麼好說話了，不想上班也會被抓回去上班，否則會被法律重罰。

朱宥勳表示，第五「戰爭期間還會有法律」？對的，因為警察也會繼續上班。而且，戰時的法律與平時不同，現在可以擺爛跟胡說八道，戰時只會更嚴厲，祝你好運。

朱宥勳提到，第六「台灣那麼小，又沒有戰略縱深，怎麼可能會有局部安全的區域可以上班上課」？台灣海峽就是最大的縱深。目前大多數的兵推都認為，台海的海戰與空戰至少要打好幾星期，打一輪之後，解放軍可能會失去登陸能力，也可能成功登陸，萬一成功登陸了，還記得學過的台灣地理嗎？中間有中央山脈，西部有橫貫切割的一堆河流。

朱宥勳說，第七「民進黨慘無人道，戰爭時期逼我上班，我要投降」，投降是個人選擇，如果真有心要執行，那就希望已經思考過風險與方法，戒嚴狀態下，通敵是一定會被嚴懲的，不過最大的風險並不一定來自我方，而是敵方：跑去解放軍面前說要投降，猜猜看他們會高興地收容，還是當做可疑份子幹掉呢？可以賭賭看。

最後，朱宥勳強調，對了，如果投降成功，成為中華人民共和國的一分子，或者退一萬步說，台灣真的被中共佔領了，那不好意思，你還是要上班上課。

▼作家朱宥勳。（圖／翻攝自朱宥勳臉書）



