金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

▲苗博雅近日的說法引發議論，謝寒冰諷違背常識、電視。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近日稱，若是台灣爆發戰爭，多數民眾仍能維持正常生活，引起許多爭議。對此，名嘴謝寒冰9日則回應，這不僅違背常識，還違背電視，因為若有電視，就知道這是不可能的事。

苗博雅日前在YouTube頻道「台灣百科全書」表示，許多人對戰爭的印象，仍停留在戰爭片、動畫片帶來的觀念，但現代戰爭就算開打，除了軍人上戰場以外，多數人仍舊維持正常的生活。

苗博雅以烏克蘭為例，雖然烏克蘭被攻擊3年，但尚未被佔領的區域，孩子們仍舊在上學，該上班的也還是要上班，「這個才是現代戰爭的實況」，與過去印象中「每天躲在防空洞」其實有落差。

對此，謝寒冰9日在節目《新聞大白話》表示，總統賴清德不久前才發放小橘書，示警民眾對戰爭要戒慎恐懼，苗卻稱「沒事沒事，繼續上班上課」，讓他實在不懂是想表達什麼。

謝寒冰提到，這與古代、現代戰爭一點關係都沒有，烏克蘭會發生這種情況，是因為烏國有60萬平方公里的土地，烏東在打仗、烏西相對較為安全，因此烏西的人當然會繼續生活，但烏克蘭前後加起來已經有1000萬人跑掉了。

謝寒冰說，目前俄羅斯正在針對能源設施進行轟炸，許多烏克蘭的大城市開始出現斷電的情況，不曉得冬天該如何度過，「這就是阿苗說的馬照跑、舞照跳嗎？」

謝寒冰最後總結，不必說這種完全違背常識，「其實不只是違背常識，根本違背電視。因為你家有電視，都知道這是不可能的事」，不曉得究竟在說什麼。