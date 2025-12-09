　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

▲台北市議員苗博雅質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲苗博雅近日的說法引發議論，謝寒冰諷違背常識、電視。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近日稱，若是台灣爆發戰爭，多數民眾仍能維持正常生活，引起許多爭議。對此，名嘴謝寒冰9日則回應，這不僅違背常識，還違背電視，因為若有電視，就知道這是不可能的事。

苗博雅日前在YouTube頻道「台灣百科全書」表示，許多人對戰爭的印象，仍停留在戰爭片、動畫片帶來的觀念，但現代戰爭就算開打，除了軍人上戰場以外，多數人仍舊維持正常的生活。

苗博雅以烏克蘭為例，雖然烏克蘭被攻擊3年，但尚未被佔領的區域，孩子們仍舊在上學，該上班的也還是要上班，「這個才是現代戰爭的實況」，與過去印象中「每天躲在防空洞」其實有落差。

對此，謝寒冰9日在節目《新聞大白話》表示，總統賴清德不久前才發放小橘書，示警民眾對戰爭要戒慎恐懼，苗卻稱「沒事沒事，繼續上班上課」，讓他實在不懂是想表達什麼。

謝寒冰提到，這與古代、現代戰爭一點關係都沒有，烏克蘭會發生這種情況，是因為烏國有60萬平方公里的土地，烏東在打仗、烏西相對較為安全，因此烏西的人當然會繼續生活，但烏克蘭前後加起來已經有1000萬人跑掉了。

謝寒冰說，目前俄羅斯正在針對能源設施進行轟炸，許多烏克蘭的大城市開始出現斷電的情況，不曉得冬天該如何度過，「這就是阿苗說的馬照跑、舞照跳嗎？」

謝寒冰最後總結，不必說這種完全違背常識，「其實不只是違背常識，根本違背電視。因為你家有電視，都知道這是不可能的事」，不曉得究竟在說什麼。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北市偵查佐遭拘提！
謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視
佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊了
若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場
孫協志開砲！　不捨峮峮遭網路暴力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

立院又擋院版財劃法、1.25兆軍購條例　行政院喊話儘速審查

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

影／賴清德交「百億圓夢政策」成績單　棒球青年赴美見習返台

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

立院又擋院版財劃法、1.25兆軍購條例　行政院喊話儘速審查

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

影／賴清德交「百億圓夢政策」成績單　棒球青年赴美見習返台

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

快訊／新北市刑大洩密案「偵查佐涉貪遭拘提」！10月才被移送

台南安平產業園區50週年！　賴清德、黃偉哲同場致意

俄軍運輸機墜毀　機上人員生死不明

張鈞甯版《默殺》在台灣上映了！帶導演男友「合體媽媽」畫面曝光

佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊」：衛生局已還清白

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

祖國是臺灣，母國是日本！98歲臺籍日本兵「被蘇聯俘虜」心聲曝光

川普突放行輝達H200賣中國！北京冷回一句話…恐再設採購門檻

Amanda當Lulu伴娘前　搶先預習喜宴習俗

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

【媽你不管管嗎？】被迫加入扮家家酒　貓咪一臉生無可戀

政治熱門新聞

快訊／空中驚魂！空軍F-16飛官G力昏迷急墜　及時甦醒平安降落

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

蔡英文昔最親信機要車禍臥床10年　近日辭世

快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權益

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

又開後門？陳玉珍提案「讓緩刑犯參選」　綠批：在幫蘇清泉

更多熱門

相關新聞

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發輿論高度爭議。苗以俄烏戰爭為例稱，未被佔領地區的烏克蘭民眾多數仍維持日常生活，說法曝光以後，立即受到許多討論。

澤倫斯基：和平協議達成前　絕不可能讓渡領土給俄羅斯

澤倫斯基：和平協議達成前　絕不可能讓渡領土給俄羅斯

富二代炫耀老爸炒加密貨幣　遭同學綁架燒死

富二代炫耀老爸炒加密貨幣　遭同學綁架燒死

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

澤倫斯基遲未看新和平提案　川普：有點失望

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

關鍵字：

苗博雅謝寒冰戰爭生活台灣議題烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面