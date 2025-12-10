　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。國民黨立委徐巧芯今（10日）批評，不能不是妳送死，就說得雲淡風輕，如何控制最小傷亡才是要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話。苗博雅則回擊，不要搞詐騙，徐巧芯的主張是直接躺平，政府不用努力維繫社會如常運作嗎？自己提出一種可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭，這就是「標題殺人法」。

徐巧芯今日於Threads發文批評苗博雅，一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課？第一個被抓？是吃到紅熊口水嗎？

徐巧芯表示，又不是前線軍人，戰時能分配到什麼任務？灘岸守備？防衛基礎設施？「不能不是妳去送死，就說得雲淡風輕吧」。

徐巧芯直言，編現比下降、軍人待遇不符合社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到、關鍵基礎設施如何防護、台灣太小，若進入城鎮戰如何控制最小傷亡，這些才是若面臨戰爭要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話。說到底，苗博雅的邏輯就是，戰爭的不過是「要打去練舞室打」。

稍早，苗博雅也直接回應該貼文表示，徐巧芯不要搞詐騙，苗博雅沒有講要打去練舞室打、苗博雅也沒有講要大家上戰場、苗博雅也沒有講馬照跑舞照跳，這些都是徐巧芯或紅媒講的，「你家有人做詐騙」可以講成「你全家都做詐騙」嗎？

苗博雅表示，徐巧芯是國防外交立委，兵推各種想定應該看過數十種了吧，其中一種scenario（設定），如果中共實施突襲奪島，之後封鎖部分海域，逼迫台灣投降時間可能數週至數月，徐巧芯的主張是直接躺平，政府不用努力維繫社會如常運作嗎？維繫社會日常運作就是全社會防衛韌性的目標，國民黨反對嗎？

苗博雅直言，自己提出一種想定，可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭、好可怕、沒人性、要別人去死，這就是標題殺人法嘛。

後續，兩人戰火更延燒到其他相關貼文，媒體人謝寒冰發文批評「苗博雅舉了比台灣大16倍多的烏克蘭瞎掰台海戰爭一樣上班上課被電爆，朱宥勳舉了比烏克蘭大16倍多的中國大陸來幫苗博雅護航洗地」。

苗博雅則留言表示，要講面積，自己講的國土只有台灣60%的以色列案例為什麼不敢談？建國至今發生好幾次戰爭的以色列都沒有上班上課嗎？

苗博雅直言，有人說以色列有鐵穹，沒錯，台灣要建設比照以色列鐵穹的T-Dome（台灣之盾）預算，為什麼立法院連列案都不給列案？

徐巧芯隨即列出3點回擊，第一「以色列跟伊朗的軍力你有沒有納入考量」、第二「以色列男女皆兵、服役3年、薪資高於台灣許多，你有沒有納入考慮」、第三「T-Dome不是電動遊戲說買就會跟以色列的鐵穹一樣功能你知道嗎？要跟哪一家廠商買、提供什麼項目你知道了嗎」，以上隨便三個問題都不知道答案是在嘴個毛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣入列！　免簽赴美「擬查5年社群紀錄」
賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念網嚇壞...急補1句後刪文
北捷亞東醫院站　手扶梯「8長者摔一團」！驚險畫面曝
水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命
檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」
被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！引網嚇壞...急補1句後又刪文

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

「目前無鄭習會規畫！」　國民黨發律師函要求媒體下架報導

黨中央下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團「鄭麗文不介入」

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！引網嚇壞...急補1句後又刪文

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

「目前無鄭習會規畫！」　國民黨發律師函要求媒體下架報導

黨中央下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團「鄭麗文不介入」

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

台灣人赴杜拜大增20%「蔡依林新MV也來取景」　最夯5體驗一次看

AI根本不是拿來工作的？大數據揭「超過一半」都在做這件事

聖誕夜恐遇車潮！台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

科技助行！下肢外骨骼機器人進駐部基　企業攜手升級在地醫療

金門女誤信假虛擬幣投資！20萬差點飛了　警銀聯手緊急阻詐

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

陳冠宇自曝想挑戰「二刀流」！出席相機活動笑稱打擊不差

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

更多熱門

相關新聞

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國台辦、國民黨主席鄭麗文今（10日）痛批媒體編故事、造謠。對此，民進黨回應，國民黨、中共國台辦，兩邊似乎約好了一樣，很有默契，異口同聲把矛頭對準民進黨，卻沒有對報導內容做出說明。鄭麗文只要親自出來說明，疑問就會消除，反之，若都說不清楚，看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，如果嘴巴上說沒有，身體卻很誠實，做的都是一樣的事情，其實就是欺騙台灣社會。

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

目前無「鄭習會」規畫！　國民黨發律師函要媒體下架報導

目前無「鄭習會」規畫！　國民黨發律師函要媒體下架報導

黨下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團

黨下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團

關鍵字：

苗博雅徐巧芯戰爭上班上課國民黨民進黨社民黨

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面