遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。國民黨立委徐巧芯今（10日）批評，不能不是妳送死，就說得雲淡風輕，如何控制最小傷亡才是要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話。苗博雅則回擊，不要搞詐騙，徐巧芯的主張是直接躺平，政府不用努力維繫社會如常運作嗎？自己提出一種可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭，這就是「標題殺人法」。

徐巧芯今日於Threads發文批評苗博雅，一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課？第一個被抓？是吃到紅熊口水嗎？

徐巧芯表示，又不是前線軍人，戰時能分配到什麼任務？灘岸守備？防衛基礎設施？「不能不是妳去送死，就說得雲淡風輕吧」。

徐巧芯直言，編現比下降、軍人待遇不符合社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到、關鍵基礎設施如何防護、台灣太小，若進入城鎮戰如何控制最小傷亡，這些才是若面臨戰爭要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話。說到底，苗博雅的邏輯就是，戰爭的不過是「要打去練舞室打」。

稍早，苗博雅也直接回應該貼文表示，徐巧芯不要搞詐騙，苗博雅沒有講要打去練舞室打、苗博雅也沒有講要大家上戰場、苗博雅也沒有講馬照跑舞照跳，這些都是徐巧芯或紅媒講的，「你家有人做詐騙」可以講成「你全家都做詐騙」嗎？

苗博雅表示，徐巧芯是國防外交立委，兵推各種想定應該看過數十種了吧，其中一種scenario（設定），如果中共實施突襲奪島，之後封鎖部分海域，逼迫台灣投降時間可能數週至數月，徐巧芯的主張是直接躺平，政府不用努力維繫社會如常運作嗎？維繫社會日常運作就是全社會防衛韌性的目標，國民黨反對嗎？

苗博雅直言，自己提出一種想定，可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭、好可怕、沒人性、要別人去死，這就是標題殺人法嘛。

後續，兩人戰火更延燒到其他相關貼文，媒體人謝寒冰發文批評「苗博雅舉了比台灣大16倍多的烏克蘭瞎掰台海戰爭一樣上班上課被電爆，朱宥勳舉了比烏克蘭大16倍多的中國大陸來幫苗博雅護航洗地」。

苗博雅則留言表示，要講面積，自己講的國土只有台灣60%的以色列案例為什麼不敢談？建國至今發生好幾次戰爭的以色列都沒有上班上課嗎？

苗博雅直言，有人說以色列有鐵穹，沒錯，台灣要建設比照以色列鐵穹的T-Dome（台灣之盾）預算，為什麼立法院連列案都不給列案？

徐巧芯隨即列出3點回擊，第一「以色列跟伊朗的軍力你有沒有納入考量」、第二「以色列男女皆兵、服役3年、薪資高於台灣許多，你有沒有納入考慮」、第三「T-Dome不是電動遊戲說買就會跟以色列的鐵穹一樣功能你知道嗎？要跟哪一家廠商買、提供什麼項目你知道了嗎」，以上隨便三個問題都不知道答案是在嘴個毛。