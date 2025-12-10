男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌、掐脖凌辱3hrs　判決出爐

▲歐姓男警性侵女警遭判5年徒刑。（資料照／記者游芳男攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一名歐姓男警和同派出所女警原本互有好感，但兩人並沒有交往，歐男卻自認女警對感情不忠，跟進女警住處將她強壓在床搧耳光、勒脖，把女警打到鼻青臉腫，強拍裸照後性侵得逞。另外歐男的前女友也提出控訴，指歐男從2022年9月21日至隔年12月10日止，頻頻傳訊息恐嚇她的人身安全。全案經宜蘭地院審理，法官審酌歐男已和兩女達成調解，依歐男對被害人為照相而犯強制性交罪，處5年徒刑；又犯恐嚇危害安全罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，歐男和女警都在宜蘭縣某派出所任職，雙方逐漸發展成曖昧關係，但並沒有交往。今年2月17日19時，歐男、女警和其他員警一起到居酒屋聚餐，歐男見女警和另一名王姓男警談話，就因嫉妒當場出手推擠女警3、4下，被現場其他人拉開後，兩人吵起架來，女警憤而於18日0時30分許離席步行回家，沒想到遭歐男跟回住處套房。

歐男進房後，自認女警對他感情不忠，開口質問辱罵，並在0時40分至3時48分間對女警施暴。歐男不但將女警推倒在床跨坐在她身上壓制，還出手搧女警巴掌、掐住她頸脖到呼吸困難，並在女警試圖拿手機求救時搶走手機，再趁她遭毆打無力反抗之際，強掀女警上衣並拿手機拍攝她的裸露性影像，痛罵女警「你就是欠X，死婊子」，過程女警試圖反抗，反遭歐男出拳毆打頭部，把她打到蜷縮在床，無力反抗而仰躺哭泣，歐男便趁機性侵得逞。

完事後，女警多次拿起手機試圖對外求救，都被歐男搶回，並拉扯頭髮把女警拖回床上，又因女警哭喊請他放過自己，歐男反而摀住女警的嘴巴讓她呼吸困難，在女警爬向門外時，將她拉回房內持續往臉毆打，造成女警臉頰、下巴紅腫，全身多處抓痕、大片瘀青等傷勢。直到女警終於取得手機向友人求助，兩名友人到場後，女警才得以搭車離開，並由醫院通報警政單位。

全案審理時，歐男只承認對女警強制性交、拍攝性影像、恐嚇等犯行，辯稱拍照的時候沒有性侵女警、沒有侵入住宅也沒有凌辱。歐男律師則辯稱，歐男在拍照後推算過了1小時多才性侵女警，並沒有加重強制性交故意，女警傷勢也不達被凌虐的程度，至於進入住宅則為取得女警默示。

不過法官認為，根據歐男拍攝女警上半身赤裸的畫面，女警表情痛苦並緊閉雙眼，顯然不願意與歐男發生性交行為，卻遭歐男壓制，判定歐男在拍攝女警裸照後隨即性侵，強制性交行為與照相行為有相互利用其時機的情形，具密切關連性，在刑法上應加重量刑。不過歐男在審理時和女警達成調解，並當庭先給付150萬，女警也同意撤回傷害和違反本人意願照相性影像罪之告訴，可見歐男有相當悔意、態度良好，且無前科素行尚佳，因一時衝動而犯案，並不是兇惡殘暴之徒，判處法定最輕本刑7年徒刑過於嚴苛，以刑法第59條情堪憫恕替他減刑。

法官指出，歐男身為警職人員，卻因感情細故毆打、性侵女警，造成女警身心受創。另又因感情問題和前女友發生爭執，也在2022年9月21日至隔年12月10日止，傳訊前女友諸如「真的分開我一定會玉石俱焚」、「一起死啊」等恐嚇危害安全的訊息，不過審酌歐男已和兩女達成調解並彌補損害，以及前為警員、家境小康等情，依歐男對被害人為照相而犯強制性交罪，處5年徒刑；又犯恐嚇危害安全罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

