賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

中共解放軍、俄羅斯近日在台日韓周邊進行軍事襲擾，升高區域威脅，而總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算9日二度遭到在野黨封殺。賴清德10日受訪表示，希望特別條例進入委員會審查，讓社會了解、共同支持。國民黨立委李彥秀表示，賴清德情勒立院，要求將國防特別預算條例付委審查，根本就是把立法院當做「行政院立法局」，把立法委員當做「細漢」。

賴清德表示，對面外來的威脅我們應該要團結一致對外，在這種狀況之下，必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

賴清德指出，禮拜二（11月9日）的程序委員會已經是特別條例遭第二次封殺，希望立院能讓它進入委員會審查，讓社會也能夠了解立委審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也會根據民意，大家來進行審查的工作。

李彥秀說，區域和平穩定及國家安全，涉及到2330萬人生命財產安全，是台灣的重中之重。面對軍事或是經濟的外力威脅，台灣內部當然應該團結，也要與盟友更緊密的聯繫，但前題是必須團結在正確的方向上，而不是看到懸崖還往下跳。

李彥秀指出，立法院三讀通過的法律，行政院都可以說「沒有必須執行的壓力」，還說要對立院「全面迎戰」，完全視法治於無誤；現在賴清德更情勒立院，要求將國防特別預算條例付委審查，根本就是把立法院當作「行政院立法局」，把立委當做「細漢」。

李彥秀提到，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」短短6頁，羅列7項清單，就要匡列8年高達1.25兆破紀錄的特別預算，對於財政紀律的衝擊以及國防預算獨大的財政排擠也不清不楚，根本就是要立院授權空白支票。

