苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

▲苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，遭到時事評論員、網友大酸。對此，作家朱宥勳9日舉例，中日戰爭打了超過8年，西南聯大有沒有上課？同時間，屬於日本殖民地的台灣全部停班停課？國共內戰打仗期間，有停班停課？他反問大家，酸點在哪裡？現在的藍白陣營是連自家中國近代史都搞不清楚了？

苗博雅11月26日於直播節目表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

未料，該言論遭到部分時事評論員、網友大酸。苗博雅9日發文回應爭議，強調有人拿她的直播片段做文章，卻無法正確引用她實際講的話，「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作」。

對此，朱宥勳也發文表示，不是，酸點在哪裡？他舉例，中日戰爭打了超過八年，西南聯大有沒有上課？錢穆還在這段時間內寫了《國史大綱》呢。

朱宥勳指出，同一時間，屬於日本殖民地的台灣也在戰時體制下，有全部停班停課嗎？就算不懂台灣史，《螢火蟲之墓》有沒有看過？故事裡的親戚家男主人，每天出門是去玩嗎？

朱宥勳指出，國共內戰打仗的期間，全中華民國都停班停課了嗎？沒有，台大照常上課，不但如此，國民黨的特務也照常上班，暗殺了台大中文系主任許壽裳。

最後，朱宥勳大酸，現在的藍白陣營是連自家的中國近代史都搞不清楚了嗎？