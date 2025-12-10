快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

▲民眾黨立委劉書彬回應助理費連署。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前已獲跨黨派辦公室超過250助理簽名，卻傳出有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。今（10日）有媒體直接點名該立委就是白委劉書彬，稍早，劉被大批媒體堵訪時多次結巴，她連忙稱清，沒有禁止助理連署，是跟助理們反映現在情勢，公費公用是最重要事情啦，辦公室有自己管理的風格，也請其他辦公室的委員好好思考一下。

民眾黨主席黃國昌日前表示，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間，委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

然而，據了解，白營辦公室對連署書態度分成三派，有一派收下後選擇擱置、至少2間委員辦公室簽名支持，另外有一間辦公室拒簽，還有一名白委，在得知助理連署後大為光火，認為助理「自作主張」、當眾飆罵，並立刻要求撤簽、不再參與此事。也有白營助理透露，黨團以今天要討論「自提版本」為理由，要求助理不要連署。今傳出該名飆罵助理的立委正是劉書彬。

對於傳出要求助理不要簽署，劉書彬否認，她表示，「自己是跟助理們反映現在情勢，助理有自己立場去考慮自己，助理呢自己是，公費公用是最重要事情啦，立法院採取這樣的方式非常好啊」。

劉書彬指出，「民眾黨態度絕對是支持公費公用、沒有退縮的立場，委員跟助理是一起的，助理得到保障適用勞基法部分，錢匯到戶頭是非常好的，有好的待遇、假期等等，要尊重」。

劉書彬強調，辦公室有自己管理的風格，當時來辦公室尋求簽署時，自己也請其他辦公室的委員好好思考一下，表達自己的意見外，還要考慮到前因後果，尤其黨團還在討論當中，主席已經說，公費公用沒有空間，當然是好事情，媒體應該善盡求證義務。

對於是否有禁止助理連署？劉書彬連忙表示，「沒有、沒有，民眾黨就是守著勞基法、公費助理制度，我也受益者啊，不用考慮其他、過去助理狀況，由立法院處理，非常好的事情啊，包含加班費等等有勞基法保障，助理幫了我很多的忙，好的事情絕對要支持，沒有問題」。

至於黨團看法？劉書彬回應，公費公用就不會跟貪污畫上關係，我剛剛講三遍了，沒有退縮空間，有必要後續法治情形，據了解，民進黨也要提出公費助理相關案子。

