11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

▲根據內政部統計，國內11月的出生率又下滑。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（10日）公布11月份的最新人口統計。截至11月底，全國人口數為2330萬6085人，相較10月再減少4768人；全國總戶數984萬4924戶，新北、高雄、台中排前三，每戶平均人口2.37人。另外，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒；死亡人口數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡。

根據統計，截至11月底，全國人口數為2330萬6085人，與10月比較減少4768人；與去年同月比較減少9萬6710人，平均每天減少264.96人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.75%、其次為新竹縣0.50%，再其次為台中市0.33%；人口減少最多為金門縣2.91%，其次為台北市2.10%，再其次為連江縣2.08%。

根據戶籍登記資料，截至11月底止，全國戶數共有984萬4924戶，與10月比較增加5199戶（+0.05%），與去年同月比較，增加38萬5565戶、增幅4.08%。每戶平均人口2.37人，較上年同月減少0.10人。

從縣市別來看，以新北市178萬5288戶最多，占全國總戶數18.13%；其次為高雄市120萬9536戶，占全國戶數12.29%；第三名則為台中市，116萬6826戶，占全國11.85%。每戶人口部分，以連江縣3.36人最多、其次為金門縣2.98人，再其次為彰化縣2.73人。

至於人口自然增加部分，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較10月減少1512人（-15.99%），較去年同月減少4611人（-36.72%）。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣6.25‰、其次為台東縣5.08‰，再其次為新竹市5.00‰；粗出生率最低為連江縣1.78‰、其次為基隆市2.84‰，再其次為嘉義縣3.13‰。

死亡人口部分，11月死亡人口數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為7.71‰，較10月減少1137人（-7.15%），較去年同月減少861人（-5.51%）。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣11.81‰、其次為屏東縣11.34‰，再其次為雲林縣10.75‰；最低為連江縣3.57‰，其次為新竹市5.64‰，再其次為桃園市6.02‰。