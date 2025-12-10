蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」





▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文7日表示，發展綠能是跨越黨派共識，但發展光電過程，發生涉貪個案，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，不能容忍藉綠能發展從事不法牟利行為。對此，前立委邱毅今（10日）直言，賴清德想挽救缺電的燃眉之急，但在蔡英文眼中，就是公然給她的非核家園踩煞車，蔡英文現在終於正式出手逼宮賴清德，看來對2028年回鍋是有興趣的，至少可能先推出陳其邁搶下行政院，全力支持台南陳亭妃，高雄邱議瑩，已聞到政治殺戮濃濃的血腥味。

邱毅表示，蔡英文說光電弊案，不分藍綠強力肅貪，講得是義正詞嚴、冠冕堂皇，似乎忘了光電弊案氾濫成災，罪魁禍首就是蔡英文。

邱毅表示，蔡英文死抱住民進黨反核神主牌，不顧台灣能源配比的現實，硬要在2025年達到非核家園，還揚言綠電可彌補核電退出的缺口，達到能源配比的30%。以台灣的現實環境考量，這是不可能達成的痴人說夢。

邱毅指出，台灣最可能發展的綠電就是光電，在蔡英文非核家園的鼓舞下，各地的光電公司紛紛出現，台電必須以3倍價格來購電，表面上是保障光電產業的獲利，其實就是利益輸送。

邱毅說，既然光電產業穩當得到暴利，誰可以在光電產業立足呢？小英之友、小英男孩、小英女孩，一堆特權人物紛紛冒出頭來，結合地方金主、官員、黑道，形成以光電為核心的黑金共生體。

邱毅認為，檢調單位得到檢舉，是有介入偵辦的行動，卻常無來由的突然被喊停，誰在包庇光電弊案？全台灣的人都知道是蔡英文，現在假惺惺的表示要強力查辦弊案，一則想撇清責任，二則逼宮賴清德。

邱毅說，賴清德是想重啓核二、核三，挽救台灣缺電的燃眉之急，但在蔡英文眼中，這就是公然給她的非核家園踩煞車，蔡英文提查辦光電弊案，就是說光電是正確的發展方向，是賴清德欠缺治理能力，才搞出這麼多光電弊案。

邱毅分析，賴清德現在支持率還在低谷，大罷免大失敗後一直沒有復原，蔡英文是趁你病要你命，現在終於正式出手了，看來蔡英文對2028年回鍋大選是有興趣的，至少可能先推出陳其邁搶下行政院，全力支持台南陳亭妃，高雄邱議瑩，自己已聞到政治殺戮戰場濃濃的血腥味。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）