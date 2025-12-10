　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民發大財」 。（圖／記者賴文萱攝）

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天（10日）舉行「起造新高雄、成為經濟首都」政策說明會，全程以經濟為主軸，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」，火力全開端出三大護國產業、五大區域規劃的完整藍圖，彷彿回到韓國瑜時期的所喊出的高雄發大財，顯示林岱樺目前訴求聚焦在產業升級與國家戰略需求。

林岱樺表示，高雄長期是台灣工業奇蹟的底盤，從加工出口、石化、螺絲扣件到造船，每一次產業轉型都看得到高雄人默默承擔隱形成本的背影，如今高雄不該再當首都配角，她主張「38區一起升級」，要把高雄推向「經濟首都」的國家定位，並提出四大具體數據：城市GDP年增10％、勞工年薪中位數拉升至60萬元、市民可支配所得突破120萬元、失業率下降至3％以下。

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民發大財」 。（圖／記者賴文萱攝）

▲林岱樺提出三大護國產業與五大區域規劃 。（圖／記者賴文萱攝）

她強調，「簡單講就是接單、接大單；賺錢、賺大錢」，希望讓高雄從過去的製造城市，躍升為國家經濟成長引擎。林岱樺指出，高雄城市的蛻變並非一蹴可幾，從謝長廷整治愛河、陳菊推動觀光文創與宜居城市，到陳其邁打造亞洲級演唱會經濟，都是她「接棒」的基礎。未來高雄需要的不是重新開始，而是在既有城市競爭力上再推一階，因此她提出「三大護國產業」與「五大區域規劃」作為核心施政方向。

在產業部分，她首度完整公開「科技護國、軍工護國、海洋護國」三大戰略。其中「科技護國」要協助高雄金屬、石化、扣件等傳產進入半導體國產化生態鏈，讓晶片製程中300道工序所需的模具、耗材、金屬加工能在地化，「讓夕陽產業變大太陽」。至於「軍工護國」，林岱樺喊出讓高雄成為「Made in Kaohsiung」的無人載具重鎮，不論是空中的無人機、水下載具，甚至航太扣件，她都要推動地方傳產取得軍規與航太認證，搭上全球非紅供應鏈的軍工需求。

「海洋護國」則將重點放在天然氣國家隊，培養本國籍LNG船隊、海事人力，並以冷能開發帶動冷鏈物流、沿海經濟。她透露，中央已承諾洲際碼頭第七接收站規劃冷能示範區，每年可節省2億度電並創造百億產值。

在區域發展方面，林岱樺喊出「高高平」概念，提出東遊憩、西海洋、北科技、南運籌、中經貿等五大區域策略。包括東高雄觀光路線串聯、沿海漁港重整、北高雄扣件升級航太軍工、南高雄打造海空聯運與冷鏈物流園區，以及以捷運與TOD推動中間區域的商業與夜間經濟。

她承諾未來大型活動不再集中在灣區，金馬、金鐘、金曲等典級活動可在旗山、岡山、鳳山輪流舉辦，落實縣市合併後的區域平衡。

最後，林岱樺強調，她在立院24年與產業、勞工密切合作，無論是貨櫃塞港問題、剩餘土石方爭議，或地方產業困難，都曾協調中央解決，「因為大家知道，我是一個會解決問題的人」。她呼籲市民支持，「因為有你，岱樺可以前進；因為有你，高雄更加偉大。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男警暴力性侵女警！強拍裸照、掐脖凌辱3hrs　判決出爐
台灣入列！　免簽赴美「擬查5年社群紀錄」
賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念網嚇壞...急補1句後刪文
北捷亞東醫院站　手扶梯「8長者摔一團」！驚險畫面曝
水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命
檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」
被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！引網嚇壞...急補1句後又刪文

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

「目前無鄭習會規畫！」　國民黨發律師函要求媒體下架報導

黨中央下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團「鄭麗文不介入」

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！引網嚇壞...急補1句後又刪文

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

「目前無鄭習會規畫！」　國民黨發律師函要求媒體下架報導

黨中央下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團「鄭麗文不介入」

宜蘭急產驚喜現場！孕婦路邊產子　消防馳援母嬰平安送醫

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

台灣人赴杜拜大增20%「蔡依林新MV也來取景」　最夯5體驗一次看

AI根本不是拿來工作的？大數據揭「超過一半」都在做這件事

聖誕夜恐遇車潮！台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

科技助行！下肢外骨骼機器人進駐部基　企業攜手升級在地醫療

金門女誤信假虛擬幣投資！20萬差點飛了　警銀聯手緊急阻詐

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

更多熱門

相關新聞

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國台辦、國民黨主席鄭麗文今（10日）痛批媒體編故事、造謠。對此，民進黨回應，國民黨、中共國台辦，兩邊似乎約好了一樣，很有默契，異口同聲把矛頭對準民進黨，卻沒有對報導內容做出說明。鄭麗文只要親自出來說明，疑問就會消除，反之，若都說不清楚，看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，如果嘴巴上說沒有，身體卻很誠實，做的都是一樣的事情，其實就是欺騙台灣社會。

檳榔攤殺人畫面曝光！　闆娘上腹慘遭惡嫌「橫剖30cm」

檳榔攤殺人畫面曝光！　闆娘上腹慘遭惡嫌「橫剖30cm」

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

賴清德：台灣不同政黨可以有競爭　但面對外來威脅時必須團結

賴清德：台灣不同政黨可以有競爭　但面對外來威脅時必須團結

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

關鍵字：

高雄市長初選民進黨經濟林岱樺產業韓國瑜高雄發大財

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面