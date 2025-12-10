林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現韓國瑜「高雄發大財」掀話題

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天（10日）舉行「起造新高雄、成為經濟首都」政策說明會，全程以經濟為主軸，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」，火力全開端出三大護國產業、五大區域規劃的完整藍圖，彷彿回到韓國瑜時期的所喊出的高雄發大財，顯示林岱樺目前訴求聚焦在產業升級與國家戰略需求。

林岱樺表示，高雄長期是台灣工業奇蹟的底盤，從加工出口、石化、螺絲扣件到造船，每一次產業轉型都看得到高雄人默默承擔隱形成本的背影，如今高雄不該再當首都配角，她主張「38區一起升級」，要把高雄推向「經濟首都」的國家定位，並提出四大具體數據：城市GDP年增10％、勞工年薪中位數拉升至60萬元、市民可支配所得突破120萬元、失業率下降至3％以下。





▲林岱樺提出三大護國產業與五大區域規劃 。（圖／記者賴文萱攝）

她強調，「簡單講就是接單、接大單；賺錢、賺大錢」，希望讓高雄從過去的製造城市，躍升為國家經濟成長引擎。林岱樺指出，高雄城市的蛻變並非一蹴可幾，從謝長廷整治愛河、陳菊推動觀光文創與宜居城市，到陳其邁打造亞洲級演唱會經濟，都是她「接棒」的基礎。未來高雄需要的不是重新開始，而是在既有城市競爭力上再推一階，因此她提出「三大護國產業」與「五大區域規劃」作為核心施政方向。

在產業部分，她首度完整公開「科技護國、軍工護國、海洋護國」三大戰略。其中「科技護國」要協助高雄金屬、石化、扣件等傳產進入半導體國產化生態鏈，讓晶片製程中300道工序所需的模具、耗材、金屬加工能在地化，「讓夕陽產業變大太陽」。至於「軍工護國」，林岱樺喊出讓高雄成為「Made in Kaohsiung」的無人載具重鎮，不論是空中的無人機、水下載具，甚至航太扣件，她都要推動地方傳產取得軍規與航太認證，搭上全球非紅供應鏈的軍工需求。

「海洋護國」則將重點放在天然氣國家隊，培養本國籍LNG船隊、海事人力，並以冷能開發帶動冷鏈物流、沿海經濟。她透露，中央已承諾洲際碼頭第七接收站規劃冷能示範區，每年可節省2億度電並創造百億產值。

在區域發展方面，林岱樺喊出「高高平」概念，提出東遊憩、西海洋、北科技、南運籌、中經貿等五大區域策略。包括東高雄觀光路線串聯、沿海漁港重整、北高雄扣件升級航太軍工、南高雄打造海空聯運與冷鏈物流園區，以及以捷運與TOD推動中間區域的商業與夜間經濟。

她承諾未來大型活動不再集中在灣區，金馬、金鐘、金曲等典級活動可在旗山、岡山、鳳山輪流舉辦，落實縣市合併後的區域平衡。

最後，林岱樺強調，她在立院24年與產業、勞工密切合作，無論是貨櫃塞港問題、剩餘土石方爭議，或地方產業困難，都曾協調中央解決，「因為大家知道，我是一個會解決問題的人」。她呼籲市民支持，「因為有你，岱樺可以前進；因為有你，高雄更加偉大。」