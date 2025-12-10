檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路一間檳榔攤10日上午發生凶殺案！46歲呂姓犯嫌持刀砍死王姓老闆娘，現場一地濃稠鮮血，令人怵目驚心。呂男落網後向警方供稱，他討債不成才會憤而行兇，但事後卻遭爆料，欠人錢的其實是呂男。而呂男的殺人手法十分兇殘，王女臉上受有一刀、胸口一刀，另外，胸部下方上腹部處更受有30公分的橫切傷勢。

回顧整起案發經過，46歲呂男10日上午7時許持刀前往檳榔攤，過程中與王姓老闆娘發生衝突，他一怒之下持刀朝對方猛砍，現場鮮血四濺，王女全身染血跪趴在地大喊「救人喔」，但呂男充耳不聞狂譙「X你娘！還不快拿（錢）出來！」

附近鄰居聽聞聲響外出查看，見到手持利刃的呂男趕緊持手機錄影蒐證。透過鄰居拍攝的殺人影片可發現，呂嫌發現遭拍攝後，隨即持刀朝鄰居衝來，嚇得鄰居拔腿就跑，而呂嫌見追不上，轉頭便往另一個方向逃離現場。

▲鳳山老闆娘遭砍殺，兇嫌砍人現場。（圖／記者吳世龍攝、民眾提供）



警方獲報後趕抵現場，發現王女已無生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但王仍因傷勢過重宣告不治；至於呂男則是鞋染鮮血躲在檳榔攤附近的草叢內，面對員警逼問，他一度否認犯行，直到員警發現其腳上的血跡，才鬆口認罪。

呂嫌向警方供稱，先前曾替王女的林姓兒子籌措保釋金，但對方始終沒有歸還，今早才會前往檳榔攤討債；但此一說法遭林姓兒子的朋友打臉，朋友表示，當初呂男因案交保，保釋金還是林男幫忙付的，應該是呂男欠林男錢才對，沒想到他犯後竟顛倒是非。

▲呂男鞋上染血遭逮捕。（圖／記者吳世龍攝，下同）

據了解，呂嫌犯案手法相當殘忍，王女不僅臉上受有一刀、胸口受有一刀，另外，胸下肋骨位置處還遭橫切一刀，傷口長達30公分。根據目擊者描述，呂男事發當時還帶有束帶，並非是前往檳榔攤討債，而是要行搶。至於確切行兇動機、經過，仍有待警方進一步調查釐清。