雞排妹嗆柯P幫藍營拉下洪慈庸　520字反擊酸民出征：當做功德

記者黃翊婷／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）大選前曾陪同無黨籍立委洪慈庸掃街拜票，無奈洪最後還是以697票的些微差距敗給對手國民黨的楊瓊瓔。雞排妹在臉書PO文痛批台灣民眾黨主席柯文哲幫助國民黨，引來部分支持者留言反擊，她12日凌晨再度PO文表示，「若寫下情緒性字眼、酸言酸語能讓你們心情變好，我也當做功德。」

▲雞排妹選前曾陪同洪慈庸到夜市拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

談到2020大選的立委選情，雞排妹先是在電視台開票節目上表示，假如民進黨席次無法過半，應該與民眾黨分票有關，甚至直言「民眾黨是來亂的」；同日晚間她在個人臉書PO文再次提到這件事，「我在節目上講柯文哲臭俗辣沒XX，那麼恨小英怎麼不出來選贏她？我不僅覺得洪慈庸、許淑華很可惜，我還覺得那些有政治夢、被你用來當報復棋子的候選人也很可憐。」

然而，雞排妹開轟柯文哲和民眾黨，隨即引起部分支持者不滿，紛紛跑到她的臉書留言抨擊，「妳就一個賣原味內衣的，有什麼閱歷說人家市長？」、「自稱台派選前一直要把柯文哲推去跟韓國瑜站一起，是中共同路人，切割自己台派的票，現在出來靠北柯吸綠營的票？到底可不可以用腦子說話啊」。

▲雞排妹批評柯文哲，臉書遭柯粉「出征」，她12日凌晨再度PO文，用520字回應酸言酸語。（圖／記者黃克翔攝）

對此，雞排妹12日凌晨3時許再次PO文表示，部分政黨票投民眾黨的人在她的臉書留言，民眾黨到底是吸淺藍還是淺綠的票，其實看前幾篇的留言或是其他「戰場」就知道，自己2013年間曾與柯文哲同台，透過公益活動包裝力挺，發文助選更是沒少過，柯第二次選台北市長她的立場也一樣，覺得是民進黨跟柯鬧翻，「所以推一個姚文智出來分票，是寧願國民黨當選嗎？」、「退粉原因懶得一一細說，就你們很愛逐字稿和超譯的那些」。

雞排妹最後也提到，韓粉已經示範過出征不會增加支持度，「若寫下情緒性字眼、酸言酸語能讓你們心情變好，我也當做功德。要就大家一起不開心的想法就省了吧，好歹我也在被黑被白中來往多年。」