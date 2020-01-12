　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雞排妹嗆柯P幫藍營拉下洪慈庸　520字反擊酸民出征：當做功德

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）大選前曾陪同無黨籍立委洪慈庸掃街拜票，無奈洪最後還是以697票的些微差距敗給對手國民黨的楊瓊瓔。雞排妹在臉書PO文痛批台灣民眾黨主席柯文哲幫助國民黨，引來部分支持者留言反擊，她12日凌晨再度PO文表示，「若寫下情緒性字眼、酸言酸語能讓你們心情變好，我也當做功德。」

▲雞排妹鄭家純陪洪慈慈庸到夜市掃街拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

▲雞排妹選前曾陪同洪慈庸到夜市拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

談到2020大選的立委選情，雞排妹先是在電視台開票節目上表示，假如民進黨席次無法過半，應該與民眾黨分票有關，甚至直言「民眾黨是來亂的」；同日晚間她在個人臉書PO文再次提到這件事，「我在節目上講柯文哲臭俗辣沒XX，那麼恨小英怎麼不出來選贏她？我不僅覺得洪慈庸、許淑華很可惜，我還覺得那些有政治夢、被你用來當報復棋子的候選人也很可憐。」

然而，雞排妹開轟柯文哲和民眾黨，隨即引起部分支持者不滿，紛紛跑到她的臉書留言抨擊，「妳就一個賣原味內衣的，有什麼閱歷說人家市長？」、「自稱台派選前一直要把柯文哲推去跟韓國瑜站一起，是中共同路人，切割自己台派的票，現在出來靠北柯吸綠營的票？到底可不可以用腦子說話啊」。

▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲雞排妹批評柯文哲，臉書遭柯粉「出征」，她12日凌晨再度PO文，用520字回應酸言酸語。（圖／記者黃克翔攝）

對此，雞排妹12日凌晨3時許再次PO文表示，部分政黨票投民眾黨的人在她的臉書留言，民眾黨到底是吸淺藍還是淺綠的票，其實看前幾篇的留言或是其他「戰場」就知道，自己2013年間曾與柯文哲同台，透過公益活動包裝力挺，發文助選更是沒少過，柯第二次選台北市長她的立場也一樣，覺得是民進黨跟柯鬧翻，「所以推一個姚文智出來分票，是寧願國民黨當選嗎？」、「退粉原因懶得一一細說，就你們很愛逐字稿和超譯的那些」。

雞排妹最後也提到，韓粉已經示範過出征不會增加支持度，「若寫下情緒性字眼、酸言酸語能讓你們心情變好，我也當做功德。要就大家一起不開心的想法就省了吧，好歹我也在被黑被白中來往多年。」

ET快訊
178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」
全台藍綠分布圖出爐！背骨、夢幻3縣網驚呆
ET民調／蔡韓選前差距就是18%！蓋牌策略遮不了真實民意
全台區域+不分區113席立委名單一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委難過半　雞排妹：民眾黨來亂的！

吳怡農淚謝蔣萬安曝下一步…臉書湧11萬讚、1.1萬留言逼哭「農婦」

神解「蔡英文完殺」關鍵人物！　女名嘴：只有韓國瑜存在，民進黨才有選票

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

一張圖看懂「立院新生態」！國民黨剩38席　再當年輕人絕緣體…注定泡沫化

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

獨／立院組黨團達標　民眾黨下一步將設實體黨部深耕地方

雞排妹嗆柯P幫藍營拉下洪慈庸　520字反擊酸民出征：當做功德

吳怡農淚謝蔣萬安曝下一步…臉書湧11萬讚、1.1萬留言逼哭「農婦」

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

營養師告訴你大賣場有何減脂食果汁要忌口！冬粉、豆漿是好選擇

獨／立院組黨團達標　民眾黨下一步將設實體黨部深耕地方

雞排妹嗆柯P幫藍營拉下洪慈庸　520字反擊酸民出征：當做功德

吳怡農淚謝蔣萬安曝下一步…臉書湧11萬讚、1.1萬留言逼哭「農婦」

一張圖看懂「立院新生態」！國民黨剩38席　再當年輕人絕緣體…注定泡沫化

神解「蔡英文完殺」關鍵人物！　女名嘴：只有韓國瑜存在，民進黨才有選票

現任立委「落馬13人名單」招牌老將全滅！黑馬崛起　戰神黃國昌也掰了

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

獨／立院組黨團達標　民眾黨下一步將設實體黨部深耕地方

選後變天！2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波冷空氣更強

雞排妹嗆柯P幫藍營拉下洪慈庸　520字反擊酸民出征：當做功德

蔡英文連任　半島電視台：選民擔憂「香港證明北京非可信夥伴」

吳怡農淚謝蔣萬安曝下一步…臉書湧11萬讚、1.1萬留言逼哭「農婦」

高美館+南故宮吹巴黎風！2大展倒數推聯合優惠　錯過要飛俄羅斯才能看

一張圖看懂「立院新生態」！國民黨剩38席　再當年輕人絕緣體…注定泡沫化

神解「蔡英文完殺」關鍵人物！　女名嘴：只有韓國瑜存在，民進黨才有選票

祝賀台灣完成選舉　美前副總統拜登：你們因自由和開放而更強大！

擊落烏克蘭客機瞞3天！伊朗千人爆氣…哀悼集會變示威抗議

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

政治熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

韓國瑜敗選仍可領1.6億　得票數達門檻

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

更多熱門

相關新聞

一張圖看懂！藍再當青年絕緣體…注定泡沫

一張圖看懂！藍再當青年絕緣體…注定泡沫

2020立委選舉結果出爐，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》整理出全台區域立委與不分區立委當選名單。其中國民黨慘剩38席，現任國民黨立委，就有7人連任失敗。不少人分析國民黨大敗除了韓國瑜、吳敦義被認為是頭號戰犯，國民黨遠離年輕人的心，更是最大關鍵。

女名嘴：韓國瑜存在，民進黨才有選票

女名嘴：韓國瑜存在，民進黨才有選票

祝賀台灣　拜登：因自由而強大

祝賀台灣　拜登：因自由而強大

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

2020大選投票率　逆勢上揚創8年新高

2020大選投票率　逆勢上揚創8年新高

關鍵字：

2020大選柯文哲雞排妹台灣民眾黨民進黨

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

蔡英文拿817萬票連任！雞排妹爽翻「解放私照」

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面