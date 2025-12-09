若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場

▲苗博雅稱若金門、馬祖開戰，台灣本島仍可能維持正常上班上課、上學的生活。（圖／翻攝YouTube／台北百科全書）



記者柯振中／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發輿論高度爭議。苗以俄烏戰爭為例稱，未被佔領地區的烏克蘭民眾多數仍維持日常生活，說法曝光以後，立即受到許多討論。

苗博雅11月26日於直播節目中指出，許多人對戰爭的印象來自電影與動畫，但現代戰爭並非所有人都在戰場，她強調烏國部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學。

苗博雅說，台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息。她也補充，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

對此，臉書粉專「Next逆襲」公開苗的直播片段質疑其言論是在暗示「戰爭你們上，我會躲好」；臉書粉專「觸極者」則是引用喬治歐威爾名言嘲諷「所有的戰爭宣傳，都來自那些不上戰場的人」。部分網友也指出，烏克蘭面積約為台灣16倍、戰況分布不同，將兩國情境類比並不恰當，更有人反問「不是說要打巷戰？怎麼又變成馬照跑舞照跳？」