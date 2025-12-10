台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員苗博雅日前表示，若戰事爆發，金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。引發討論。並以俄烏戰爭近3年為例，烏國未被佔領的地區，多數人仍正常生活。對此，綠委王世堅今（10日）受訪時表示，台灣面積只有3萬6000平方公里，烏克蘭那樣超大面積的國家靠近內陸才比較不受影響，否則在台灣，砲彈打過來，2300萬同胞無人能倖免，不分獨派、統派、中華民國派，不分藍綠白紅都一樣。

對於苗博雅說法，王世堅則認為，台灣面積只有3萬6000平方公里，若是開戰以後要有地區能正常生活作息，應該是指像烏克蘭那種國土超大的國家，必須要有上百萬平方公里，在比較內陸，才比較不會受到影響。

王世堅說明，台灣的縱深寬度整體面積3萬6000平方公里，南北不到400公里，在這樣的情況下，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，不分東西南北都會受到影響，大家會攜手一致對抗。

王世堅強調，2300萬同胞沒人能倖免，砲彈打過來不分獨派、統派、中華民國派，不分藍、綠、白、紅都一樣。這就是為何不同顏色的各政黨要放下手上的爭執、求同存異，把大家共同要對抗中共武力侵吞的部分要站在一起。

王世堅談到，國內對治國有不同看法，可以透過民主機制，各黨代表來國會論政才是對的，但砲彈打過來，3萬6000平方公里沒人能閃得掉。

