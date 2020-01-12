高雄市8席立委民進黨全拿關鍵曝光！　康裕成：韓國瑜失去誠信

▲力挺蔡英文的高雄市民聚集在鳳山競總，看到票數領先忍不住開心歡呼。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選民進黨在區域立委方面，一舉拿下高雄市8個席次，蔡英文高雄市競選總部執行總幹事康裕成認為，這次民進黨之所以能在高雄大獲全勝，主要是因為市長韓國瑜失去誠信，市府團隊的施政令人失望，才會讓市民無法繼續相信，進而拉抬了民進黨的整體選情。

過去台灣的政治版圖以濁水溪為界線，長期形成北藍南綠的狀態，農業大縣雲林則被視為藍軍在濁水溪的第一道防線，這次大選結果出爐，雲林以南（雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）共21席的區域立委席次，皆由民進黨拿下。

▲韓國瑜宣布週一（13日）回歸高雄市政，外界認為這將是他選後面臨的第一個重大挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

康裕成11日在臉書PO文中提到，「小英在高雄破百萬票！破紀錄！韓國瑜執政的高雄市是他輸的票數最多，小英贏最多的城市！感謝高雄人用選票還給花媽及高雄一個公道！高雄人也用選票證明，韓國瑜不斷抹黑花媽、抹黑高雄是沒有用的；台灣人用選票證明，小英的改革路線獲得多數人的認同！」

至於為何國民黨這次的立委選情不如預期，康裕成向《自由時報》表示，主要是因為韓國瑜失去誠信，市府施政也令人失望，例如迪士尼、愛情摩天輪、賽車賽馬等等，都是掀起爭議又拿不出解決辦法，在議會的表現也是答非所問，議員甚至得抽籤、限制時間才能質詢市長，相較之下，蔡英文就顯得穩重許多，所以這一次高雄人用選票告訴韓國瑜他們有多生氣，進而拉抬了民進黨的整體選情，拿下好成績。