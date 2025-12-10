北捷亞東醫院站　手扶梯沒站穩「8長者摔成一團」！驚險畫面曝

▲8人摔成一團。（圖，下同／網友＠dailyhsing 授權引用）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運亞東醫院站今（10）日上午發生一起手扶梯跌倒意外，一名女子疑似未站穩，失去重心摔倒，連帶造成後方7人跟著跌倒撞成一團，現場一度混亂。所幸有熱心民眾及時按下緊急停機按鈕，捷運站長也迅速趕到現場協助，受傷旅客已送醫救治，後續檢視手扶梯設備正常後，已恢復運轉。

網友「＠dailyhsing」在Threads發文，今日上午約10點左右，幾位長者在亞東醫院站的手扶梯上陸續跌倒。他貼出現場照片，一名身穿黃色上衣的婦人往後跌倒，後方乘客也跟著倒成一團，多人跌倒在手扶梯上，場面一度混亂。原PO表示，「站務人員馬上協助支援，希望長者們沒什麼大礙。」

北捷對此表示，事件發生在上午10點左右，當時該名女性旅客是從月台搭乘往大廳方向的手扶梯，疑因未站穩踏階而失去平衡，導致後方共7人跟著傾倒，有熱心旅客當場按下緊急停機鈕，站長也第一時間趕到現場處理。初步檢視後，一名旅客腿部受傷，已由救護車送往亞東醫院治療。

北捷也呼籲，搭乘手扶梯時務必緊握扶手、站穩踏階，特別留意穿著容易被捲入機械的鞋款，避免發生危險；若現場有乘客跌倒或出現異常狀況，請立即按下緊急停機鈕，將有專人第一時間到場協助。