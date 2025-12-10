應佳妤別「KP」徽章搶白營票？　應曉薇曝原因：只是想感恩小草

▲應佳妤。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）

記者郭運興／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，不過近期市議員應曉薇帶著女兒應佳妤跑行程，頗有代母出征意味，應佳妤9日錄影回應側翼攻擊時，別上「KP」徽章，引發關注。對此，應曉薇今（10日）表示，這些日子，很多小草給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。

應曉薇表示，有關女兒應佳妤佩戴KP胸章一事，其實她很乖，只是想感恩，自己經常教育兩個女兒佳妤、佳伶，受人點滴要知恩圖報，真心相挺的朋友，當然不能忘記。

應曉薇表示，十月懷胎的女兒，自己當然知道她在想什麼。不只是應佳妤，她們母女三人都不會忘記，自己在收押期間，小草們給的溫暖和鼓勵，沿途追著囚車大喊加油、堅持到底，自己都牢記在心，曉薇跟大家磕頭，感謝再感謝。

應曉薇提到，回家後，同學媽媽才告訴自己，姊妹未出國前常在北女所外痛哭、打坐、禱告，自己是了解她們的，充滿絕望的姊妹渴望的只是能靠近媽媽近一點。佳妤回國後，送早餐慰問，單純只是為了謝謝小草為媽咪加油打氣，她跟妹妹都是很善良貼心的寶貝。

應曉薇說，這些日子，很多小草朋友給了她們全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。

最後，應曉薇強調，真心向所有關心她們的朋友說一聲謝謝，也祝福每一位願意為中正萬華努力的人，都能記得初衷，不負這塊土地。

▼應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）