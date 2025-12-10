　
仙塔律師改口認罪「是為了保住律師牌」！她預測結局：安全下莊

▲▼外號「仙塔律師Santa」的網紅律師李宜諪，涉洩密給靈骨塔詐團並洗錢，被起訴求刑1年，她今（11日）首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「仙塔律師Santa」李宜諪。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

涉嫌幫助詐團洗錢的網紅「仙塔律師」李宜諪，遭檢方以洗錢防制法及洩密罪起訴求刑1年，先前她出庭都否認犯行，不過9日出庭態度大轉彎，改口全部認罪。「巴毛律師」陳宇安表示，因為上次開庭的時候，法官已經告知李宜諪，若繼續用這種方式抗辯，有罪也不會輕判，「繼續瞎掰就準備去關。」

「巴毛律師」陳宇安在Threads發文，法官先前已經告知李宜諪，如果要這樣答辯，最後如果認為有罪，絕不會輕判，可能連律師執照都保不住，「白話：你繼續瞎掰就準備去關」。陳宇安表示，李宜諪眼看情勢不妙，選擇低頭認罪，也算是理智判斷的結果，「識時務者為俊傑，不認大概律師牌也沒了」。

陳宇安進一步指出，如果認罪根本不用關，就可以安全下莊，「幾乎一定保得住律師牌了」，若被拔牌，這輩子都不能考了。

貼文一出，網友紛紛表示，「認罪也應該吊銷她的牌」、「都是為了保牌」、「認了，律師牌還留得住也是很好笑欸，知法犯法還玩法」、「律師認證，國考比坐牢還可怕」、「台灣法律只保障會玩法條的人」、「認了，牌不會被撤銷，進修完依舊是大律師」。

在 Threads 查看
更多新聞
仙塔律師認罪「是為保住律師牌」！她預測結局：安全下莊

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂狠酸：人品真是不行

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂狠酸：人品真是不行

涉嫌幫助詐團洗錢的網紅「仙塔律師」李宜諪，遭檢方以洗錢防制法及洩密罪起訴求刑1年，先前她出庭都否認犯行，不過昨（9日）態度大轉彎認罪，引發討論。對此，常針貶時事的網紅陳沂認為，可能與法官有揭露心證有關，才導致她改變策略，更酸說對方影片拍不錯，但人品真不行。

