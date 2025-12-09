幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

▲國會助理連署聲明表單。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋，更有藍營助理痛批立委「老闆」是貪污、恥辱。該案一度傳出轉圜，有連署藍委願意撤簽，但在黨團總召傅崐萁壓力下並未成真。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，至截稿前，已獲跨黨派辦公室超過200助理簽名，然而，有數位在野黨立委得知後大發雷霆，不准助理連署，也讓部分在野黨立委助理天人交戰。

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每月多一筆40多萬「補助」，變相加薪自肥。

該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團昨召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

該案引起基層國會助理極大反彈，但據了解，該案是在國民黨團與黨部餐敘時，由黨秘書長拿出，立委直接簽署，並未經過助理，多位連署藍委的助理都是「看新聞才知道」，事後也極力勸說自家老闆，一度傳出多位藍委有意順應民意撤簽，但在黨團總召傅崐萁壓力下並未成真。

立法院助理工會幹部也發起連署希望撤回提案，連署聲明喊話捍衛助理勞權、立即撤回提案。並呼籲陳玉珍委員撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。聲明提到，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障。

聲明直言，堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委員統籌運用且免檢核，此提案將使國會助理勞動權嚴重倒退，呼籲陳玉珍委員及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益，為了捍衛你我的勞動權益，誠摯邀請助理們一同連署。

對於陳玉珍提案，民進黨團已經定調反對到底，而提案的藍營，一度傳出因助理反彈極大而態度鬆動，但最終仍堅持該提案，據了解，多位藍委仍堅持認為該提案是「進步法案」，得知助理連署反對後大發雷霆，要求助理撤簽；也有助理不滿反應，「你說遇到好老闆就不會有這個問題，但是我不一定每次都遇到好老闆啊！」但仍迫於壓力撤簽。

該連署由發起人及幾位在野黨辦公室助理一一到各辦公室送交，目前已獲超過200人連署，不少藍白辦公室助理都是趁老闆不在時火速簽名送交，然而，在部分藍委力挺、綠營反對情況下，民眾黨立委態度將成為關鍵票數，據了解，白營辦公室對連署書態度分成三派，有一派收下後選擇擱置不理、一派立刻簽名支持，另外還有一名立委，在得知助理連署後，立刻要求助理撤簽，不再參與此事。