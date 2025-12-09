淡水6.6萬戶大停水　里長怒吼「到底有沒有區長？」陳怡君道歉了

▲淡北日前道路施工誤鑽水管釀6萬戶大停水48小時。（圖／翻攝自Facebook／工程圖輯隊-新北工務局）

新北市淡北道路工程11月27日施工時挖破地下自來水管，造成淡水區約 6.6 萬戶大規模停水，民眾連日苦等用水，基層怨聲四起。停水期間，多名里長在群組內不斷標註區長與公所科長，急呼「我們沒水了」、「請補水」，卻遲遲等不到回應，更有人質問「淡水到底有沒有區長？」引爆地方民怨。

崁頂里、新興里等多位里長指出，供水站水塔頻繁告急、民眾大排長龍，但群組內始終缺乏明確指揮與調度，「大家都在求救，就是沒人回」。也有人氣憤直言「新興里不是人喔？」甚至質疑公所高層完全消失。議員鄭宇恩更痛批，一場「沒有指揮官」的停水危機，區長未現身第一線，導致各課室疲於奔命、基層承受所有壓力。

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水，民眾叫苦連天。（圖／記者鄭遠龍攝）

崁頂里長吳庭岳則公開指出，此次災情真正問題出在「災害應變中心未啟動」，第一線完全無資源可用，制度漏洞才讓里長與基層承擔所有責難。他也透露，有課長因里長發文被要求寫報告，痛批「制度讓第一線背鍋」。新興里長吳錦泉同樣直指「區長無能、下屬揹鍋」，認為公所危機應變遲滯、群組內常找不到指揮者。

對於各界批評，淡水區長陳怡君9日出面致歉，坦言停水期間確實未能即時回覆群組訊息，造成里長誤解，「對這次的訊息落差，我很抱歉，也很遺憾。」她說明，當時正同時處理旅館開放、盥洗設備徵調、水車調派、市府各局處回報等多項任務，因此請副區長與工務課協助回覆，但龐大訊息量常被洗版，導致誤會擴大。

▲淡水區長陳怡君。（圖／翻攝自淡水區公所臉書）

陳怡君強調，供水雖非公所職權，但公所在停水後立即依災害模式啟動供水站，並向八里、三芝、五股、蘆洲、石門等地徵調水塔，共調來 27 座送往台水設置供水點；公所同仁也在多家旅館駐點協助盥洗，有人忙到半夜一點才收工，外界不應以「群組回覆」作為唯一判斷指標。

針對外界質疑她未加入「台水災害應變群組」，陳怡君也澄清，該群組一開始由台水自行建立，「淡水公所並未被加入」，她本人甚至是後來才得知群組存在。她指出，真正的調度都在公所內部的 EOC（災害應變中心）群組中進行，送水、水車、盥洗點等資訊都在那裡整合分工。

陳怡君最後表示，停水事件確實暴露資訊流向上的落差，公所會全面檢討，但強調「我從頭到尾都在處理，並沒有離開大家」，盼外界不要讓基層同仁承受不必要指責。