地方 地方焦點

基隆「AI啟航。教育新勢能」論壇　謝國樑：推動城市與產業升級

▲基隆「AI啟航·教育新勢能」論壇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆啟動「AI啟航．教育新勢能」論壇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（10日）於教師研習中心舉辦「2025年度AI啟航·教育新勢能」教育論壇。市長謝國樑表示，AI（人工智慧）已成為全球城市轉型的關鍵力量，基隆不僅積極追上科技潮流，更將AI教育視為城市發展與產業升級的重要策略，期盼透過教育扎根，培育具國際競爭力的新世代人才。

謝國樑指出，市府正全力推動AI產業發展，並在電力供應充足的前提下，致力促成AI數據中心在基隆落地。同時，市府也與教育界合作，強化在校學生與在職市民的AI基礎能力，教育推動範圍涵蓋高中、大學及成人教育，目標在於創造更多在地就業機會並提升城市產值。

教育處長徐嬿立說明，市府近年持續升級校園基礎建設與AI教育軟硬體設備，同時強化教師專業。教育處率先推動「AI先行，百師擁證」計畫，目前已有62位教師取得AI基礎素養認證。多所學校已著手導入AI教學，中山高中成立AI專班，暖暖高中也正籌備相關課程。此外，教育處已建置AI實驗室，提供高效能電腦設備與工程師團隊支援，強化教學能量。

▲基隆「AI啟航·教育新勢能」論壇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

今日論壇同時為通過AI素養認證的 62 位教育人員舉行授證，並邀集多位產官學界重量級講者分享前瞻觀點。包括台灣人工智慧學校校務長蔡明順談論AI人才培育策略；國立台北教育大學副校長劉遠楨介紹AI融入教學與研究的成果；亞洲創新中心執行長陳淑敏則解析AI產業與教育合作的發展契機，為基隆未來AI教育政策注入重要啟示。

市府表示，AI科技應用蓬勃發展，期望能引入新興AI技術團隊，結合基隆智慧科技園區，打造AI新創園區，與國際接軌。未來將大幅提升基隆在教育、交通、防災及城市治理等領域的智慧化能力，為城市邁入下一個數位發展階段奠定基礎。

市府強調，在AI時代，最重要的資產就是人才。基隆將持續投入教育資源，協助學生面對未來科技挑戰，也期盼各界攜手合作，運用AI力量共同打造更具韌性與進步的城市。

