生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

科技助行！下肢外骨骼機器人進駐部基　企業攜手升級在地醫療

▲下肢外骨骼機器人進駐部基 企業攜手升級在地醫療。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆復健新利器！部基醫院獲贈下肢外骨骼機器人，助病患重拾行動力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

緯創醫學科技公司董事長黃俊東與台北101董事長賈永婕攜手，捐贈衛生福利部基隆醫院一套下肢外骨骼機器人「啟而走 Keeogo」。捐贈儀式今（10日）舉行，由院長林三齊代表受贈，緯創醫學科技董事長黃俊東率隊出席，副市長邱佩琳及衛生局長張賢政亦到場，共同見證善舉並感謝企業協助提升在地醫療設備。

副市長邱佩琳表示，基隆正朝向有愛、樂齡友善城市邁進，此項先進醫療設備能提升市民醫療照護品質，也減少往返雙北就醫的不便。她感謝兩家企業以行動回饋社會，讓基隆的醫療資源更加完善。

▲下肢外骨骼機器人進駐部基 企業攜手升級在地醫療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

黃俊東指出，對行動不便的患者而言，若能透過醫療科技輔助復健、逐步恢復行動力，將是巨大的鼓勵。本次捐贈的「啟而走 Keeogo」由緯創研發製造，價值約300萬元，希望以「台灣頭起步走」為起點，號召更多善心人士響應「一馬當先 Keeogo 勸募計畫」，共同支持復健科技普及。

基隆醫院林三齊院長表示，基隆醫院創院128年，持續推動在地就醫與醫療環境升級。本次獲贈先進外骨骼設備，使醫院成為基隆地區第一家以機器人輔助步態訓練的醫療院所，對市民與醫療量能皆具重要意義。他並說明，在物理治療師專業操作下，外骨骼機器人可提供穩定支撐，提高訓練安全性與效率，有助患者加速康復。

活動中，特別邀請復健科病友林先生示範穿戴外骨骼機器人。林先生年約50歲，中風9年，右側肢體無力，長期於院內復健科接受治療。過往雖能使用輔具行走，但步態不穩、行走距離有限。經每週2次、共12次外骨骼訓練，搭配坐站、半蹲、行走、踏階、丟球等動作，林先生表示無論平衡、行走或上下樓梯皆有明顯改善，日常生活也更加自信。

▲下肢外骨骼機器人進駐部基 企業攜手升級在地醫療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲下肢外骨骼機器人進駐部基 企業攜手升級在地醫療。（圖／記者郭世賢翻攝）

朱孝天看到了嗎？　 F3＋阿信上海開唱「5萬票秒殺」

