韓國瑜高雄剩61萬人相挺…「1年流失28萬票」　民進黨議員：給落跑市長的教訓





▲韓國瑜2020總統大選以260萬票差距落敗，即將回防高雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選結果出爐，韓國瑜不僅總得票數狂輸蔡英文260萬，在高雄「本命區」也只拿下61萬張選票，比1年前選高雄市長還要少了28萬票。對此，民進黨議員林智鴻表示，這就是高雄人要給「落跑市長」的一次教訓。

韓國瑜2018年夜襲高雄，挾全台韓流之勢空降高雄市長，卻在不到1年半的時間裡，頻頻說出讓人朗朗上口卻同時令人咋舌的「金句」，言行鞏固韓粉凝聚力的同時，也讓許多人覺得不妥，最後民調直直落。

知名教授「人渣文本」周偉航1月11開票當時，曾在臉書表示民進黨人私下預估贏200萬票，而國民黨人預估韓只會小輸50萬票；然而結果出乎兩黨預料，蔡打破馬英九2008年創下的758萬票的紀錄，站上817萬票的新高點，為將來的總統參選人設下「蔡英文障礙」。

韓國瑜2018年在高雄狂拿89萬張票，但這次只剩下61萬人相挺，明顯在短短1年的時間內，韓就失掉了28萬民心，這次總統大選敗選回到高雄，還要面對緊接而來的「罷韓行動」，會不會被「雙殺」，全台灣人都在看。

《自由時報》報導，民進黨議員林智鴻表示，蔡韓這次差距拉開，而且蔡在高雄甚至拿下了109萬張選票，代表就是高雄人覺醒了，一吐怨氣要讓「落跑市長」得到教訓。韓國瑜在敗選感言中提到，周一要開始回高雄上班，「因為肩上還有更重的責任」，林志鴻對此表示，這正是把高雄當備胎。