台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

▲加州好萊塢「柏班克國際機場」的旅客排隊通過美國運輸安全管理局（TSA）的安檢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國海關和邊境保護局（CBP）提出最新提案，要求來自台灣、南韓、英國、法國與德國等42個免簽證計畫（Visa Waiver Program）國家的旅客，也須提供過去5年社群媒體使用紀錄，以供入境審查。

《紐約時報》引述CBP於9日提交給「聯邦公報」（Federal Register）的文件報導，該提案要求旅客提供社群媒體帳號、過去10年電子郵件地址，以及父母配偶子女等親屬的姓名、生日、居住地等個資。

CBP將開放60天的時間接受公眾意見，若計畫獲得批准，預計在接下來數周或數月內逐步實施。一名旅遊業匿名官員形容，此舉是對旅客審查的重大升級，並坦言CBP並未提前向業界人士簡報這項提案。

根據目前免簽證計畫，名單上42國公民僅需繳交40美元（約新台幣1250元），並透過美國電子旅行授權系統（ESTA）提供基本聯絡資訊，即可免簽赴美並停留最長90天，授權效期2年。

▲德州休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

此前，美國政府也對部分簽證申請人採取類似行動，包括外籍高技術勞工的H-1B簽證申請人，以及學生和學者簽證的申請人，此外也計畫向許多遊客收取250美元（約新台幣7796元）的「簽證誠信費」（Visa Integrity Fee），不過免簽國家遊客可豁免該費用。

美國旅遊業者對於「簽證誠信費」產生反彈，超過20間業者組成的聯盟11月簽署一封反對信，理由是擔心這項費用妨礙數百萬潛在國際遊客訪美，包括明年親赴現場觀賞世界盃的球迷。

移民法律事務所Fragomen合夥人庫柏（Bo Cooper）直言，這是政府社群媒體審查方式的根本性變化，過去僅透過社群媒體確認犯罪活動等特定事實，「新方法涉及檢視網路言論，然後基於自由裁量權，拒絕旅遊申請。」

電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）資深律師柯普（Sophia Cope）批評，強制揭露社群媒體資訊與監控將「加劇公民自由傷害」，而且「未被證實能夠有效識別恐怖分子與其他壞人，卻讓言論自由噤聲，侵犯無辜旅客與其美國家人、朋友與同事的隱私。」