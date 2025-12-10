戰時仍可上班論挨批　苗博雅反擊：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

記者黃翊婷／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發大眾正反意見討論。苗博雅9日晚間對此做出回應，她以八二三砲戰、二戰時期為例，強調當時台灣雖然處於戰爭狀態，但社會還是要運作，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

▲苗博雅日前談論現代戰爭型態的直播片段，近日陷入爭議。（資料照／記者黃克翔攝）

苗博雅11月26日在直播節目中表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

然而，直播結束之後，引發部分時事評論員、網友們正反意見討論。苗博雅9日晚間在Threads上發文回應爭議，她強調，有人拿她的直播片段做文章，卻無法正確引用她實際講的話，「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。」

苗博雅以八二三砲戰為例，她提到，當時台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，如果演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要，「你說中共直接打本島。台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。」

苗博雅直言，「世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。」中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降，讓台灣人相信首戰即終戰、幾天之內就會全島毀滅等等，任何不符合中共外宣的說法都會受到打壓。

苗博雅還在文末自嘲，「匿名帳號還有30秒抵達戰場」，可能會有人指責她美化戰爭、軍盲，但她不在意這些謾罵，那些願意向中共投降、主張和談的人，等中共來了並拿到好處，馬上就會飛去美國依親，而她和她的家人都沒有外國護照，「我知道像我這樣的人，若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」