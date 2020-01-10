快訊／蔡英文選前夜4地齊發！凱道塞爆「自由廣場裡外」擠滿人

▲2020總統大選，蔡英文選前凱道造勢，自由廣場擠滿人。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日晚間分別在台北凱道、新北、台中、高雄同時登場，小英將和副手搭檔賴清德將在凱道大合體。截至晚間八點，凱道已經爆滿滿英粉擠爆，人潮滿出到附近的中正紀念堂裡外、以及張榮發紀念館旁的仁愛路。

這次大選被視為是「世代之爭」，退休長輩挺韓國瑜、年輕族群力挺蔡英文。韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。10日晚間六點，上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現。

蔡英文選前造勢晚會四地同時登場，高雄場已經擠滿三十萬人，小英台北凱道造勢主辦單位不喊人數，不過線上、線下的參與人數已經超過31萬。晚間近八點，凱道及景福門已經被已經被擠爆，一旁的自由廣場不只外廣場坐滿人，就連廣場內都有超多民眾坐在地板上，張榮發紀念館旁的仁愛路也同樣擠滿人，畫面超震撼。

▼中正紀念堂民眾席地而坐。（圖／記者陶本和攝）

▼仁愛路人潮。（圖／記者陶本和攝）



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