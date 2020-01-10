　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰：告訴全世界　台灣選一個正經的總統一點都不難

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日晚間在台北凱道盛大舉辦。民進黨黨主席卓榮泰致詞時向支持者喊話，用選票告訴全世界，台灣選一個正經的總統一點都不難；此外，也要支持民進黨所提出的不分區與區域立委候選人，國會一定要過半，若沒有過半，蔡英文的改革會遇到空前的困難。

卓榮泰表示，去年選舉遭受挫敗，他們即使反省，中國主席習近平提出的「一國兩制台灣方案」，是誰擋了第一個子彈？就是總統蔡英文，蔡英文替大家發出聲音，隨後民進黨進入比較波折的時候，而去年立委補選結果他也要謝謝大家，立委的補選讓民進黨站穩腳步。

▲▼2020凱道選前之夜,卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

對於民進黨黨內初選，卓榮泰指出，民進黨遇到史上黨內激烈的總統初選，大家都覺得會分裂，還好大家用盡所有方法互相容忍與接納，終於看到總統蔡英文、賴清德團結。

針對國民黨不分區立委名單，卓榮泰直言，沒有人愛唱中國的國歌、愛聽習近平的演講，民進黨不敢放錯，他們戰戰兢兢的走，提名這麼多的青年參選，大家看到了嗎？不僅要贏得光榮勝利，也要贏得全世界的尊重 ，要告訴全世界，像台灣高度純熟的國家，「選一個正經的總統一點都不難」

卓榮泰強調，要讓小英總統順利連任，要讓立委過半，因為一個不過半的國會，小英總統的改革會遇到空前的困難，會變成一個孤獨的改革者，會把一個捍衛國家的女性送到前線，但後面沒有奧援，懇請大家支持民進黨所提出的不分區與區域立委候選人。

▲▼2020凱道選前之夜,卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

▲2020凱道選前之夜，卓榮泰。（圖／記者李毓康攝，下同）

其他人也看了這些．．．

蔡英文凱道造勢交管　藝人趙駿亞開車硬闖「凶狠推倒警察」
凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網友激動喊：等我！剛下班在路上了
蔡英文選前凱道造勢　人潮塞爆台大醫院捷運站「常德街」

更多熱門新聞．．．

燈海超美！蔡英文凱道之夜人潮滿到中山南路、捷運被擠爆

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
蔡英文8點高雄造勢「9點半瞬移台北」…網嚇壞：怎辦到？交通工
即／上銬畫面曝光！男藝人囂張推警...喊：把我抓起來　警2h
即／韓國瑜選前之夜回防高雄！主辦嗨喊「現場破50萬人」
即／蔡英文選前之夜壓軸登上凱道！　53萬英粉狂吼大暴動
即／韓冰出現了！選前之夜獻花　眼眶泛淚「哽咽」合體爸爸
即／韓國瑜選前之夜大進場！韓粉擠爆夢時代　主辦：突破35萬人
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

快訊／不怕百萬韓粉大軍！蔡英文：只要我們都去投票「我們一定贏」

六都關鍵密碼「13,376,945」決定新總統　快掃2016藍綠橘得票數　　

神秘嘉賓全現身了！陳樹菊、李佳芬、韓冰合體挺韓　她一席話惹哭韓國瑜

快訊／「香港的年輕人都在看！」蔡英文：首投族明天出來投票示範民主

挺韓被罵在家爆哭2小時！張善政太太上台造勢又變臉「淚沿假睫毛滑落」

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

快訊／不怕百萬韓粉大軍！蔡英文：只要我們都去投票「我們一定贏」

六都關鍵密碼「13,376,945」決定新總統　快掃2016藍綠橘得票數　　

神秘嘉賓全現身了！陳樹菊、李佳芬、韓冰合體挺韓　她一席話惹哭韓國瑜

快訊／「香港的年輕人都在看！」蔡英文：首投族明天出來投票示範民主

挺韓被罵在家爆哭2小時！張善政太太上台造勢又變臉「淚沿假睫毛滑落」

停車忘關窗…5暴走喵當場佔領！　大玩「疾速跑酷趴」嚇傻車主

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

徐佳瑩PO文提9、2遭轟！　網怒cue「青峰會恨妳」…他護友回應了：覺得很糟糕

ABL／塔克單節15分率夢想家屠狼　戰績上升第5名

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

吳慷仁為《傀儡花》暴瘦11公斤　上刀山下油鍋：想知道台劇能走到哪

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

書摘／38歲女教師想改變「川普狂粉」婆婆　頓悟親密關係的侷限性

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

影／蔡英文＋賴清德台北掃街人潮炸出！

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

恬娃力挺小英：我一生國民黨員投不下去

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

更多熱門

相關新聞

南投第二選區／許淑華實力堅強

南投第二選區／許淑華實力堅強

2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜特地來到南投衝刺最後一哩路，為第一選區馬文君、第二選區「神力女超人」許淑華掃街輔選。第二選區近三屆都由藍營把持，今年雖然有民進黨「台灣戰警」陳癸佑挑戰，但基本不影響許淑華的聲勢，連任機會相當大。

劉宥彤哭慘：我不再是以前那個死老百姓了

劉宥彤哭慘：我不再是以前那個死老百姓了

蔡依珊首次登台超正：韓國瑜愛亂開玩笑但國家需要他

蔡依珊首次登台超正：韓國瑜愛亂開玩笑但國家需要他

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

蔡英文趕赴凱道！人群擠爆車道、捷運站

蔡英文趕赴凱道！人群擠爆車道、捷運站

關鍵字：

卓榮泰2020大選2020大選蔡英文蔡英文

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

趙駿亞爆氣推倒警　轉頭嗆：他先掐我的

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面