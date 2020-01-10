卓榮泰：告訴全世界　台灣選一個正經的總統一點都不難

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日晚間在台北凱道盛大舉辦。民進黨黨主席卓榮泰致詞時向支持者喊話，用選票告訴全世界，台灣選一個正經的總統一點都不難；此外，也要支持民進黨所提出的不分區與區域立委候選人，國會一定要過半，若沒有過半，蔡英文的改革會遇到空前的困難。

卓榮泰表示，去年選舉遭受挫敗，他們即使反省，中國主席習近平提出的「一國兩制台灣方案」，是誰擋了第一個子彈？就是總統蔡英文，蔡英文替大家發出聲音，隨後民進黨進入比較波折的時候，而去年立委補選結果他也要謝謝大家，立委的補選讓民進黨站穩腳步。

對於民進黨黨內初選，卓榮泰指出，民進黨遇到史上黨內激烈的總統初選，大家都覺得會分裂，還好大家用盡所有方法互相容忍與接納，終於看到總統蔡英文、賴清德團結。

針對國民黨不分區立委名單，卓榮泰直言，沒有人愛唱中國的國歌、愛聽習近平的演講，民進黨不敢放錯，他們戰戰兢兢的走，提名這麼多的青年參選，大家看到了嗎？不僅要贏得光榮勝利，也要贏得全世界的尊重 ，要告訴全世界，像台灣高度純熟的國家，「選一個正經的總統一點都不難」

卓榮泰強調，要讓小英總統順利連任，要讓立委過半，因為一個不過半的國會，小英總統的改革會遇到空前的困難，會變成一個孤獨的改革者，會把一個捍衛國家的女性送到前線，但後面沒有奧援，懇請大家支持民進黨所提出的不分區與區域立委候選人。

▲2020凱道選前之夜，卓榮泰。（圖／記者李毓康攝，下同）

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