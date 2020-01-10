影／30萬空拍畫面曝光！蔡英文支持者「站不下」擠破鳳山廣場　外溢街道狂喊凍蒜

記者陳豐德／高雄報導

選前之夜大比拚！民進黨高雄競選總部在鳳山西站廣場舉辦選前之夜，在蔡英文上台後，主辦單位單位高喊「現場已突破30萬人」，透過空拍畫面可看到，廣場內原本預估可容納的20萬人已經完全塞滿，並外擴到周圍的街道，支持者瘋狂搖旗吶喊，在蔡英文的致詞下誓言要「光復高雄」，力拚國會過半、立委區域立委八仙過海。

▲民進黨高雄選前之夜擠爆廣場，現場喊超過30萬人。（圖／民進黨競選總部提供）



高雄選前之夜10日晚間6點準時開始，下午2點就有支持者陸續到場，現場5萬張紅色塑膠椅被迅速坐滿，由行政院長陳其邁打頭陣，酸韓國瑜「這一年來，我們短暫沒有高雄市長」，並打溫情牌說未來的四年，蔡英文總統跟民進黨我們絕對保證，「會用生命來捍衛我們的國家，我們會用盡生命所有力氣來建設高雄」，一席喊話瞬間讓台下支持者紅了眼眶。

隨後陳菊也上台，以感性的口吻向支持者表示「市長選錯了，總統不能選錯」，並說過去她擔任市長時期的負債，是從前市長累積而來，並且她執政期間還還了1208億勞健保費，高雄捷運得靠BOT才能蓋，是民進黨執政之後，高雄才有大建設。

▼現場支持民眾外溢到廣場外街道。（圖／民進黨競選總部提供）



隨後晚間7點40分後援會代表陸續上台後，總統蔡英文在陳菊、陳其邁的簇擁下也上台，前段致詞猛批落跑市長韓國瑜，連問「愛情摩天輪蓋好了嗎？」、「阿諾有來台灣嗎？」、「石油有開始挖嗎？」、「F1賽車場有在蓋嗎？」、「大家有發大財嗎？」說高雄人成了他追求權力的跳板。

而就在蔡英文上台致詞後，主辦單位高喊現場人數已經突破30萬人，高喊著「蔡英文凍蒜！」、「國會過半」，而根據空拍畫面，原本鳳山西站廣場的的20萬人已經被填滿，並且外溢到外面街道。

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