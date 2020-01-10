「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚





▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數2日，雖然總統蔡英文爭取連任及民進黨選情看似相對樂觀。不過，有綠營人士指出，由於青年投票率往往不高，再加上小黨造成的分裂投票，選情其實充滿變數。他呼籲青年朋友11日一定要站出來投票，「還沒看到最後結果，不能掉以輕心，否則最後結果開出來真的會欲哭無淚！」

綠營人士表示，根據往年投票率，青年投票的比例幾乎都只有五成，而藍營的長輩支持者投票率卻很高。同時，綠營支持者這次因為小黨多，還有嚴重的分裂投票情形，選票不集中的狀態下，恐怕會造成對手國民黨漁翁得利，或是讓講出「兩岸一家親」的柯文哲成為能夠左右國會關鍵的少數。

綠營人士憂心，年輕人如果不出來投票，民進黨選情其實非常可能被翻轉，另外，年輕人如果只投蔡英文，政黨票卻投給時代力量等小黨，恐怕會變成挺小英「挺一半」的情況，如果民進黨國會無法過半，蔡英文選後的執政也會很難施力。

綠營人士透露，為了催出年輕人的票，9日民進黨已經召開記者會呼籲青年一定要出來投票，10日副秘書長林飛帆將率領黨內青年部同仁到西門町，呼籲年輕朋友回家投票，青年部同仁也會分散到各地的車站等地進行最後的催票。另外，全體黨公職也會在10日的下午3點14分共同在臉書換上「做小英後盾」的臉書頭像，呼籲英粉們一起響應。

針對選情，綠營人士提到，韓粉及藍營不斷在臉書及LINE等通訊軟體散布假消息抹黑製圖，雖然年輕人覺得荒謬，但這些訊息卻會被藍營支持者信以為真，「年輕人不要以為長輩傳荒謬的貼圖誰會信，他們真的會信，負面文宣會發酵，會在長輩的封閉群組裡面產生效果，情況真的沒有年輕人想的那麼簡單。」

綠營人士進一步提及，美國當年希拉蕊對戰川普，許多支持希拉蕊的年輕人都堅信希拉蕊一定會大勝，所以決定不去投票，「結果選舉結果不如選前預估，還沒看到最後結果不能夠掉以輕心，尤其是這一場選舉真的是輸不起！」

綠營人士強調，2020大選選情在藍營不斷散布造假抹黑訊息的情況下，真的沒有外界想像中樂觀，不過，還沒有真正投票都還有機會，呼籲支持者別嫌返鄉兩次麻煩，自己的未來自己救，千萬別輕忽手中選票的重要性，11日當天一定要記得回家投票。