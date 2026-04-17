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社會 社會焦點 保障人權

桃園大溪透天厝深夜大火濃煙瀰漫　勇消救出受困祖孫3人送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區介壽路民宅昨（16）深夜傳出大火，桃園市消防局接獲報案後，指派第四大隊到場灌救，現場傳出屋內有祖孫3人受困屋內，屋內火勢夾雜大量濃煙竄出，情況相當危急。過程中，警消大聲引導受困祖孫關閉落地窗避免濃煙竄入，再移動至3樓陽台避難，警消再兵分三組入室搜救，順利將祖孫3人救出，由救護車送醫觀察，所幸均無生命危險；至於火警發生原因與損失則由消防局鑑識人員調查釐清。

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消迅速到場灌救。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消迅速到場灌救。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消分組救出受困人員。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消分組救出受困人員。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

桃園市消防局指出，昨晚11時許，大溪區介壽路發生住宅火警，現場為三樓透天厝民宅，且屋內有3人受困，情況相當危急，消防局獲報後，立即指派第四大隊到場，出動消防車11輛、救災人員30人趕赴現場。

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消救出受困人員後由救護車送醫觀察。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消救出受困人員後由救護車送醫觀察。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

消防人員抵達時，發現一樓樓梯口火勢猛烈並伴隨大量黑煙，受困祖孫3人原在2樓陽台待救，因濃煙猛烈侵襲，被迫往3樓陽台移動避難；過程中，消防人員高聲引導受困民眾「關門避難」，民眾冷靜配合，移動至陽台後緊閉落地窗，有效阻絕熱煙竄入，成功爭取到寶貴待救時間。隨後警消再兵分三組入室搜救，順利將受困一大兩小祖孫3人救出，由救護車送醫觀察，所幸均無生命危險。

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消救出受困人員送醫觀察。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

▲桃園市大溪區介壽路民宅昨天深夜傳出大火，警消救出受困人員送醫觀察。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

桃園市消防局第四大隊提醒，民眾應於家中各個起居空間設置足夠的「住宅用火災警報器」（住警器），依空間特性選擇適當類型（如廚房使用偵熱型、居室使用偵煙型）正確安裝。此外，應定期進行檢測與維護，以確保火災初期能及早發揮警示作用。

第四大隊圳頂分隊指出，本案能順利完成救援，除消防人員即時搶救外，民眾具備正確的「關門待救」觀念亦為關鍵因素。消防局呼籲，火災發生時應謹記「小火快逃、濃煙關門」，如開門發現門外已充滿濃煙，應立即關門阻隔煙熱並對外求救，切勿冒然穿越濃煙逃生。居家環境應避免堆積雜物，以免影響逃生動線，並於各空間（如居室、廚房及樓梯）設置住宅用火災警報器，以提早預警與及時避難，守護家人安全。

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