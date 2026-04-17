理專偷VIP客戶3千萬！銀行挨罰800萬要她賠　慘被法官打臉

▲銀行女理專偷偷轉走客戶的3千多萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

新光銀行黃姓理財主管任職期間大玩「五鬼搬運」，挪用老客戶高達3110萬元的養老金，金管會事後怒鍘銀行800萬元天價罰鍰，銀行氣得跳腳轉向黃女求償，但高雄地院法官打臉銀行，痛批銀行內控「形同虛設」，讓已調職人員進出機房如入無人之境，認為銀行要負65%責任，黃女僅需賠銀行280萬元。

判決指出，45歲的黃姓女子在銀行打滾近20年，從基層理專一路爬到年薪百萬的主管職，沒想到她2021年從小港分行調職後，因缺錢花用，竟看上一名陳姓老婦人的存款，謊稱「剛調職要衝業績」，騙取對方的印章與授權書。

黃女隨後透過約定轉帳，把老婦帳戶內的3110萬元「乾坤大挪移」到自己與友人名下，最狂的是，當老婦來銀行補摺時，黃女竟利用系統漏洞，刻意跳過異常交易紀錄，讓老婦以為存款還在，簡直是把銀行系統當成自家的遊戲機。

黃女甚至還膽大妄為，指使胞弟拿著偷蓋的印章，到其他分行企圖盜領外幣，連闖3關失敗才引起注意，事後黃女被判刑5年。

銀行在事發後被金管會罰800萬，銀行告上法院要黃女賠償800萬，不過，法官調查後發現，該銀行的安全管理簡直是「門戶大開」，黃女調職後，竟還能隨意進出舊單位的存匯作業區，甚至還能自行操作電腦補登存摺，現場主管竟然都沒看見，完全沒人在管，而且帳戶出現異常，銀行長達一年都沒發現，任由漏洞擴大。

高雄地院審理認為，黃女行為固然可惡，但銀行未落實內控、主管監督不周，更是造成損失的「幫兇」。法官最終認定銀行需負65%的主要責任，黃女僅負擔35%的罰鍰金額，判她只須賠償銀行280萬元，全案可上訴。