田僑仔合建卻欠稅2725萬耍賴10年　被查出惡意脫產遭裁定管收

▲新北陳姓老翁（右）與建商合建，逃漏稅與罰鍰2725萬餘元持續耍賴，被新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓老翁以地主身分和建設公司合建大樓，被查出逃漏稅仍拒絕補繳，行政執行署新北分署拍賣他的不動產取回380萬餘元，陳翁連補帶罰仍欠2725萬餘元不理會，新北分署查出他以設定抵押、信託登記等方式脫產，日前通知他出面協商清償方案，陳翁企圖繼續耍賴，當場被聲請管收獲准。

現年70多歲的陳翁曾經營建設公司，2012年到2013年間，他以地主身分在新北市三重區與建商合建開發，國稅局後來查出他沒依法申報營業稅與所得稅，2016年通知他補繳並罰鍰，陳翁置之不理，被移送新北分署強制執行，期間名下不動產被查封拍賣、得款380萬餘元用於繳納欠款。

陳翁還是不理新北分署後續催繳，連補帶罰累計高達2725萬餘元。新北分署深入調查，發現陳翁得知被查稅，2015年6月將名下不動產設定抵押、款項流向不明，同年花2428萬餘元購買不動產，卻信託登記給第三人，再於2016年過戶到他人名下。

此外，陳翁在2015年間，從個人帳戶分批匯款共2473萬餘元，到他當時擔任負責人的建設公司帳戶，有挪用資金、隱匿所得之實。

新北分署認定陳翁藉此脫產規避執行，多次通知陳翁到案說明，他承認欠稅，總以「等以後賺錢再還」、「目前無能力」等語推託，拒絕提出具體清償方案，也無法合理交代前述鉅額金流。

新北分署蒐證齊全，日前再度通知陳翁協商還款，陳翁企圖繼續耍賴，當場被留置並聲請新北地院管收。法官認定陳翁符合「顯有履行義務之能力而故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等法律要件，裁定管收，為期3個月。

陳翁立刻被送進位於台北看守所內的管收所，若期滿前仍無還款具體行為，可聲請法院裁定延長1次3個月管收。新北分署呼籲民眾對於滯納稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖脫產規避，以免遭受拘提、管收及限制出境等強制處分。