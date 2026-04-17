台南市勞退宣導會登場　聚焦移工留才強化退休保障

▲台南市勞工局舉辦勞退制度宣導會，協助企業正確提撥退休金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局17日上午攜手勞動部，在南門勞工育樂中心舉辦今年首場勞退制度宣導說明會，聚焦勞退新制、舊制規範及移工適用制度，透過法令解析與實務案例說明，協助事業單位正確提撥退休金，確保勞工退休權益，同時也納入金融理財與防詐宣導，提升勞工整體退休規劃能力。

勞工局指出，此次宣導會呼應市長黃偉哲「希望家園」施政理念，持續推動友善勞動環境。局長王鑫基表示，台南在退休金足額提撥及按月提撥率方面長期表現穩定，此次課程特別提醒企業，針對在台工作年資滿10年以上的藍領移工，以及轉任中階技術人力者，應依法設立舊制勞工退休準備金專戶並按月提撥，避免因制度不熟而觸法。

現場除制度說明外，也安排實務操作與案例解析，讓企業更清楚掌握申報流程與法令細節，降低違規風險，同時確保本國勞工與移工的退休權益一致受到保障。

此外，配合中央推動「移工留才久用」政策，17日下午由勞動部勞動力發展署「移工留才久用服務中心」加開專場說明會，邀請事業單位分享留才實務經驗，並針對公平招募機制與跨國勞動力政策進行深入說明。勞工局也同步提供現場法令諮詢，協助企業在留才的同時兼顧法規遵循。

勞工局提醒，第二場說明會將於4月24日在善化啤酒廠舉行，目前仍有名額，呼籲尚未參加的事業單位把握機會踴躍報名，共同打造保障勞權、穩定人才的友善職場環境。