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醫師切錯器官！70歲患者「整顆肝不見」大出血　慘死手術台

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲ 患者本該切除脾臟，卻被誤切肝臟。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州2年前發生一起離譜醫療糾紛，一名外科醫師因在手術中切除錯誤器官，導致一名70歲老翁當場死亡，近日被大陪審團以二級過失殺人罪起訴。

美媒NBC報導，佛州第一司法巡迴檢察官辦公室表示，44歲外科醫師夏克諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）被控於2024年8月21日為患者進行腹腔鏡脾臟切除手術時，誤將患者整顆肝臟摘除，造成患者「災難性大出血」，在手術台上當場不治身亡。

死者為阿拉巴馬州馬斯爾肖爾斯市居民布萊恩（Bill Bryan），遺孀貝芙莉（Beverly Bryan）透露，丈夫起初因腹痛就醫，檢查顯示他疑似脾臟腫大，但當時並無明顯出血跡象。她悲痛表示，「每次告訴別人發生了什麼事，聽起來都像假的。我自己至今仍難以置信，這種事怎麼可能發生？」

檢方文件指出，夏克諾夫斯基在患者心臟驟停後仍未中止手術，繼續進行操作，術後則對外聲稱患者死於「脾動脈瘤破裂」，驗屍報告卻顯示完全查無此跡象，且患者的脾臟及周邊組織完好，肝臟卻已不翼而飛。

事實上，此案並非夏克諾夫斯基唯一一起醫療疏失爭議。他2023年5月被控在為一名本應切除左側腎上腺的患者開刀時，誤切除部分胰臟，事後以40萬美元達成庭外和解；同年7月又有一名患者被他誤切部分腸道，術後不久轉入加護病房後死亡。

一連串重大疏失引發各州衛生主管機關連鎖反應，阿拉巴馬州在此案發生後立即暫停並撤銷其醫師執照，佛州2024年跟進停牌，紐約州則在2025年暫停其執業資格。他13日在佛州米拉馬爾海灘被警方逮捕，目前移送沃爾頓郡監獄候審。

貝芙莉透過訴訟代理人表示，已另行提起民事訴訟，並相信刑事起訴能遏止悲劇重演，認為丈夫「會希望自己的死能保護其他人不再受傷害，這也是我認為提出刑事控告的意義所在。」

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