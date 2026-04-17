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快訊／台61線「醋酸甲酯」流滿地　搶救13hrs預計下午3點通車

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供 翻攝自彰化踢爆網）

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩封閉到下午3點。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速公路中彰大橋路段，今（17）日凌晨發生一起嚴重交通事故，據警方初步調查，總共5輛車追撞成一團，其中一輛化學槽車當場翻覆，車上的化學液體醋酸甲酯滲漏到路面，造成3人受傷送醫。由於事故影響範圍大，雙向車道封閉，預計下午3點才能搶通，環保局將依廢清法開罰。

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供 翻攝自彰化踢爆網）

警方指出，這起事故發生在凌晨2點左右，地點位於彰化縣伸港鄉台61線161公里處。根據警方初步調查，當時一名郭姓曳引車駕駛沿著台61線北上方向行駛，途中撞到一輛由莊姓民眾駕駛的自小貨車，接著又撞上中央的紐澤西護欄，導致護欄整個倒在南下車道。

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供 翻攝自彰化踢爆網）

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供）

沒想到，隨後一輛由孫姓民眾駕駛的化學槽車正好從南下行駛而來，直接撞上倒下的護欄，槽車當場翻覆，過程中還波及到北上的另外一輛自小貨車和一輛曳引車，總共釀成5車連環事故。這起車禍總共造成3人受傷送醫，其中孫姓槽車駕駛臉部受傷，所幸所有傷者意識都清楚。經檢測後，所有肇事駕駛的酒測值都是0，沒有酒駕情況。

其中翻覆的化學槽車裝載的是具有刺激性與易燃性「醋酸甲酯」（乙酸甲酯）大量外溢到路面，消防局立即出動消防機器人出水稀釋濃度，並持續監控現場狀況，避免發生危險。彰化縣環保局後續將依《廢棄物清理法》對污染部分進行告發。

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供 翻攝自彰化踢爆網）

目前公路局中區養護工程分局已經在上午8點半成立緊急應變小組，全力進行事故排除與清理作業，預計下午3點排除，同時也將釐清肇事責任，依法向相關車輛追究求償。警方呼籲用路人，行經西濱路段請特別注意路況資訊，避開事故區域，確保自身安全。

▲台61線伸港段發生槽車翻覆化學毒物外洩。（圖／民眾提供 翻攝自彰化踢爆網）

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