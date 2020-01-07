脫口秀正妹撞臉白眼女神黃捷　回家投票！本人神回網友：乾！你們口味很重

記者吳奕靖／高雄報導

2020總統大選即將在11日登場，臉書有不少人發文呼籲大家要在當天返家投票，不過時代力量高雄市議員黃捷大玩「接力梗」，直接點名台灣最正脫口秀演員龍龍出面，而龍龍也聽到了，錄了一段47秒的影片來回應，不過這一段影片一出，網友就在底下留言，兩位究竟是誰比較正。

▲黃捷接力最正脫口秀演員龍龍，呼籲回家投票，龍龍還在影片中要跟網友打勾勾 。（圖／翻攝臉書）

高雄市議員黃捷在自己的臉書《鳳山結伴同行》當中發文，「投票與年輕人的未來有最直接的關係，但為何每次選舉年輕人的投票率比起其他年齡層都更低呢？你會選你想穿的衣服，選你想聽的歌，選你想看的電影，選你想吃的午餐，那為什麼你的未來要交給別人決定呢？你想要的社會是什麼樣子，都應該由你自己來參與，自己來決定！守護自由民主，沒有人可以置身事外，沒有人是局外人！ 1月11日，大家請一定要回家投票」！

黃捷在放上自己的催票影片後，同時在發文當中也點名了被稱為台灣最正脫口秀演員龍龍：「在這裡我也點名據說跟我長得很像的？《龍龍的沒梗人生》 一起呼籲年輕人返鄉投票，跟我們一起催票接力」！

▲黃捷接力脫口秀演員龍龍，呼籲回家投票 。（圖／翻攝臉書）

龍龍接到訊息之後，真的也在自己臉書接力當中錄了一段影片呼籲大家返鄉投票，影片內容一開始先表示自己看起來很有氣質，同時近期很多人好久不見的朋友，都從國外飛回來，但不只是要跟龍龍聚餐，更重要的就是要投票，龍龍說：「買票回家投票了沒，不管你是搭飛機、搭火車或是搭高鐵，或是騎腳踏車都可以，全部給我回家投票，因為你的一票在乎台灣人的未來，你的一票非常重要，還要打勾勾，回家投票喔」。

不過影片放到臉書，網友詢問：「龍龍美還是黃捷美」？甚至還有問兩個人像不像，結果黃捷臉書小編給了一個超有趣的答案就是：「我們請網友回答，高雄發大財！」

▲黃捷接力脫口秀演員龍龍，呼籲回家投票 。（圖／翻攝臉書）