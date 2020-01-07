天下韓國瑜夫妻最黑！感情成選戰焦點　李佳芬向尪喊話：你不愛我就慘了

記者徐愷昕／彰化報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日晚上代夫出征，赴彰化出席「大和美地區團結之夜」造勢活動，她上台致詞時強調，選舉到最後，所有的媒體和政黨都在討論他們的夫妻間感情，有夠奇怪，隨後便直接向老公韓國瑜喊話，「你不愛我就慘了」！

▲國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日晚上代夫出征，赴彰化出席「大和美地區團結之夜」造勢活動。（圖／記者白珈陽攝）

李佳芬6日晚間7時許在約3千名支持者的簇擁下上台，火力全開替先生及國民黨立委候選人張瀚天助選，她一開口就先提到空汙問題，表示彰化的天空一片灰濛濛，接著話鋒一轉，要張瀚天不要怕被黑，同時大開玩笑自嘲，「天下最黑的，韓國瑜夫妻最黑，第2名才是你張瀚天，所以你不要擔心」，接著更大讚張瀚天鐵漢柔情，推出凍卵政見，「可見他真的很愛太太，非常了解婦女的辛苦之處」。

李佳芬又幽默說到，「這段時間我常開玩笑說，一場選舉選到最後，所有媒體和所有政黨，都在討論我們夫妻感情好還是不好，有夠奇怪」，所以她都會跟韓國瑜說，「你不愛我你就慘了」！此話一出，雖然夫妻倆近日鮮少同框，但也間接展現出了他們的好感情。

▲國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日晚上代夫出征，赴彰化出席「大和美地區團結之夜」造勢活動。（圖／記者白珈陽攝）

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