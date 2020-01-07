賴清德向年輕人喊話：這個月回鄉2次　先守住國家再回家團圓

▲副總統候選人賴清德7日掃街從苗栗出發。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德7日從苗栗展開中台灣車隊掃街，多次向年輕選民喊話，呼籲這個月回鄉2次，為國家投票，守住國家、民主，再回家吃團圓飯。

2020總統大選剩下最後4天，總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德與民進黨主席卓榮泰繼續兵分4路車隊掃街。在賴清德方面，7日強攻中台灣，從苗栗出發，沿路行經台中、彰化等地。

賴清德率先替民進黨苗栗縣第二選區立委候選人徐定禎站台，兩人並肩繞行苗栗市區重要街道，接著轉戰通霄、苑裡地區，陪同苗栗縣第一選區的立委候選人羅貴星掃街。

賴清德表示，年輕人是國家的未來，扮演改變國家、建設國家最關鍵的力量，這次總統、立委選戰也是如此，在選戰的最後關頭，民進黨呼籲年輕朋友一定要返鄉投票。

賴清德說，這個月要回鄉2次，一次是為國家，一次是家庭的團圓，要先有國，後有家，國家保護住了，民主維護住了，再回家吃團圓飯。

▼民進黨副總統候選人賴清德致詞。（圖／記者李毓康攝）



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