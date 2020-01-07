護國保台青年同行　為自己為台灣投下民主的一票

▲台南市議員蔡筱薇偕同邱莉莉、陳秋宏、李宗翰、呂維胤、林志展、李啟維、沈震東議員，疾聲呼籲年輕人出來投票，用選票守護台灣，展現民主的價值。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

2020大選即將到來，台南市議員蔡筱薇7日，偕同邱莉莉、陳秋宏、李宗翰、呂維胤、林志展、李啟維、沈震東議員，於台南市議會召開「護國保台，青年同行」記者會，邀請台南市成功國際青年商會及大學生代表，疾聲呼籲年輕人出來投票，用選票守護台灣，展現民主的價值。

這次選舉將會影響未來國家的發展，在這個關鍵的此刻，多位台南市民進黨籍議員呼籲年輕人不要缺席，為台灣的未來而戰，讓全世界都聽得到台灣人的聲音。



根據2016年總統大選的統計，20到39歲的這個級距，全國平均投票率僅57.73％，遠低於當年的全國投票率66.27％。其中以20歲的投票率最高，達到62.06％；24歲投票率最低，只有55％。

市議員蔡筱薇表示，2020總統、國會大選，其實是一場「捍衛國家主權、守護民主自由」之戰，如何催出「青年票」可以說是勝負最重要的關鍵。

蔡筱薇引述香港選舉當成例子，香港為了爭自由、爭民主，雖然受到中共、港府打壓，但許多年輕人依舊勇敢站出來，所以選舉結果泛民派得到很大的勝利，而台灣更應該與香港站在一起，讓世界看見民主制度的重要性。

台南市議會民進黨團總召邱莉莉指出，這幾年選舉文化一直在改變，讓越來越多人願意參與公共事務，不再對政治冷感，而這正是一個民主國家應該有的表現。

位處溪北選區的議員李宗翰，用自身選區的經驗分析，年齡層較高的族群投票率都是偏高的，因此呼籲遊子們投票日當天，一定要返回家鄉投下神聖的一票。

「青年是改變世代最重要的一部分」市議員呂維胤強調，包含野百合、太陽花學運，大家勇於表達自己的立場，造就出全新的社會，這就是民主的真諦。

市議員沈震東指出，自己曾擔任投票所的監票員，才知道年輕人出現在投票所是一種稀有的現象，而今年的大選，我們年輕人一定要翻轉這種刻板印象。

市議員李啟維強調，網路時代的來臨，讓候選人的政見更透明化，相信大家都有自由意志及獨立思考的能力，來決定今年選舉要投哪一位候選人。

現場邀請到多位大學生代表，其中包含來自高雄來台南讀書的楊承澔同學，他強調身為高雄人，因此更知道投票的重要性，這次的大選一定會回家投票，用手中的選票來決定自己的未來。

與會的台南市成功國際青年商會黃俊凱會長指出，這幾年來台灣的改變，尤其對於青年人的重視，相信大家都能感受，包含多個縣市皆提出青年事務委員會的概念及單位，讓年輕人對於國家政策也能夠提出自身的想法。



其他幾位青年代表同樣都提出捍衛主權、守護民主的心聲，呼籲繼續投給堅持台灣主權、讓台灣有更好發展的總統候選人，更重要的用手中的選票，展現台灣最難能可貴的民主。

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